中共政法委也被刮骨整風 刀把子高官紛紛落馬

多名中國公安系統高官近期落馬，中央社引述分析說，中共中央政法委7月起展開“延安整風”式的“刮骨療毒”，顯示中共總書記習近平在內外交迫下，試圖強化控制公安系統，鞏固個人權威和社會穩定。政法委涵蓋了公安、法院、檢查、國安等系統，握有維穩大權，經常被稱為中共的“刀把子”。

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據中央社今天報道稱，中共政法委整風式刮骨療毒，公安高官頻繁落馬。根據中共中央紀委和國家監委網站18日公布，身兼上海市副市長的公安局長龔道安涉嫌違法違紀，正接受審查調查。值得注意的是，龔道安已經是今年第3名落馬的公安系統高官。之前，時任公安部副部長孫力軍和重慶市副市長兼公安局長鄧恢林，分別也在4月和6月接受調查。

公安系統再現“打虎”風暴，似乎有跡可循。報道引述華爾街日報，中共中央政法委7月時宣布在全國政法隊伍中展開“教育整頓”試點工作，政法委秘書長陳一新當時表示，要在全國政法系統開展一次“刮骨療毒式的自我革命，激濁揚清式的‘延安整風’”。

據中央社說，“延安整風”則是指1942至1945年間，已故中共領導人毛澤東在黨內發動的一場政治運動，藉由整治“學風、黨風、文風”，毛澤東成功鬥垮政敵，確立領導地位，但期間也產生大量冤假錯案。

陳一新在會上不只一次提到“延安整風”，強調要清查對黨不忠實不老實的“兩面人”，徹查黑惡勢力的“保護傘”。在會議後一周內，至少有20名公安和司法人員被查。

據中央社引述報導指，整治政法系統，顯示中國司法體系存在普遍的貪腐問題，而習近平執政8年間，不斷透過打貪，鞏固中共的一黨專政地位。不過報導也引述分析認為，在2019冠狀病毒疾病疫情衝擊中國經濟以及中美關係緊張等因素下，習近平渴望更進一步掌控維持社會穩定、個人權威的政法部門。報導引述中國獨立政治學者吳強表示，習近平特別依賴強制性的國家部門，卻又同時不信任他們。而在尋求2022年後持續掌權下，習近平有更強的動機去掌控公安系統。

香港明報今天引述消息稱，龔道安落馬的原因和他過去在公安部任職期間有關。他曾在2010至2017年間擔任公安部第12局副局長和局長。這是一個科技偵查機關，專職監聽、跟蹤和定位，性質敏感。星島日報則指，落馬的孫力軍、鄧恢林和龔道安，都深受前中共中央政法委書記孟建柱賞識。