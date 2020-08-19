中國官方多次警告要過緊日子。2019年3月， 中國國務院總理李克強在政府工作報告中指出，「各級政府要過緊日子，想方設法籌集資金。」就在同一天，中共總書記習近平在他所在的內蒙古代表團參加審議時指出， “黨和政府帶頭過緊日子，目的是為老百姓過好日子”。自此， “過緊日子”就經常掛在中國領導人咀邊。到最近， “帶頭過緊日子”更編寫成書籍，跟其他黨員必讀刊物看齊，作者亦是編寫黨中央大部分指定讀物的任仲文。新書封面引用了習近平於2019年的講話， “用黨和政府的緊日子換百姓的好日子。

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據自由亞洲今天報道，“帶頭過緊日子”正式出版。

今年三月，李克強在兩會記者會上，大談中國經濟面對的困境，並多次提到要過緊日子，他說 : “中央政府這次是帶頭過緊日子，我們把中央部門的非急需非剛性支出壓縮了一半以上，”他說道。 “各級政府都要過緊日子。”李克強當時就提出，2020年赤字率擬按3.6%以上安排，財政赤字規模比去年增加1萬億元，同時發行1萬億元抗疫特別國債。這是特殊時期的特殊舉措。上述2萬億元全部轉給地方，建立特殊轉移支付機制，資金直達市縣基層，直接惠企利民，主要用於保就業、保基本民生、保市場主體，包括支持減稅降費、減租降息、擴大消費和投資等，強化公共財政屬性，決不允許截留挪用。

據該報道稱，人民日報其後發表評論，指出政府預算精打細算，財政支出嚴禁浪費，絕不僅僅是“特殊時期的特殊舉措”，而是厲行勤儉節約的作風、恪守執政為民“初心”，更是不斷提高執政能力、推進國家治理體系現代化的常態自覺。