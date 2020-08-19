中國鬧糧荒? 官方說:NO

就在中國大陸傳出缺糧之際，中國國家統計局今天發布數據稱，今年早稻總產量2729萬噸，比去年增加102.8萬噸，成長3.9%，扭轉了連續7年下滑的態勢。中國國家主席習近平近日號召杜絕浪費糧食，中國各地跟風立即採取措施反浪費，引發中國有缺糧憂慮議論。

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據中央社今天報道說，中國傳缺糧 官方稱今年早稻增產逾百萬噸。根據中國國家統計局稱，今年早稻生產雖然受到南方部分地區嚴重洪澇災害的不利影響，單產（單位面積產量）有所下降，但得益於播種面積大幅增加，全國早稻實現增產。

中國國家統計局19日在官網發布2020年早稻產量數據與解讀，作以上表示。據發布，中國大陸今年早稻播種面積475.1萬公頃，比去年增加30.07萬公頃，成長6.8%。據發布，2020年大陸早稻單產為每公頃5745公斤，比去年減少157.3公斤，下降2.7%。減少的主因是早稻生長後期南方洪澇災害嚴重，多地降雨量超過歷史極值。低溫寡照、暴雨衝刷和洪水淹澇導致早稻田出現不同程度的倒伏和灌漿不足，導致早稻單產下降。

發布最後稱，夏糧豐收和早稻增產奠定了全年糧食穩定生產的基礎，為進一步做好“六穩”工作、全面落實“六保”任務提供了堅實的保障。

新華社11日報導中共總書記習近平下令要堅決制止餐飲浪費後，中國國家糧食和物資儲備局隔天即發布小麥收購年減938.8萬噸，引發外界議論中國是否面臨缺糧問題。中國社科院農村發展研究所17日發布“中國農村發展報告”指出，到“十四五”規畫（2021至2025年）末期，中國可能出現1.3億噸的糧食缺口，其中水稻、玉米、小麥等3大主糧約佔2500萬噸。

據該報道，中國國家統計局農村司司長李鎖強表示，早稻播種面積增加的主要原因：一是多措並舉助力早稻生產，激發了農戶種植積極性；二是春播氣象條件對生產總體有利，促進早稻前期順利播種。

消息沒有提及中國洪水災害是否對中國農村早稻造成影響。