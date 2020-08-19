中澳關係續惡化 北京或懲罰澳葡萄酒

中國正在調查澳大利亞是否向中國市場傾銷廉價葡萄酒，此舉加深了中澳之間的外交和貿易爭端。自新冠疫情暴發以來兩國外交和貿易關係已經惡化。澳大利亞日前對中國課徵澳大麥高額關稅提出告訴。

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據華爾街日報今天報道稱，中澳貿易爭端惡化，中國將矛頭對準澳大利亞葡萄酒。

據中國官員周二稱，這一反傾銷調查至少將持續一年。他們沒有詳細說明調查的理由，但澳大利亞官員稱，中國國內葡萄酒生產商曾要求發起這項調查。分析人士表示，中國可能在調查期間暫停進口，或者在調查結束後實施新關稅，這會對澳大利亞構成重大打擊，因為按金額計算，中國是澳大利亞葡萄酒最大的出口市場。

此次爭端正值澳大利亞經濟面臨嚴重壓力之際，其第二大城市處於封鎖狀態，該國邊境也已經關閉。澳大利亞總理莫里森(Scott Morrison)的政府稱，該國經濟正經歷28年來首次衰退。

該報道說，兩位知情人士告訴路透，針對中國向澳洲大麥徵收高額關稅，澳洲已提出上訴要求。澳洲是全球第三大穀物出口國，受此影響，澳洲農民正忙着尋找替代市場。

中澳兩國外交關係惡化，中國於5月對原產澳洲的進口大麥課徵80.5%的反傾銷及反補貼稅，等於讓10億美元的貿易戛然而止。中國周二並表示，對原產於澳洲的進口相關葡萄酒進行反傾銷立案調查。

根據澳洲政府數據，中國佔了澳洲所有大麥出口的約70%。

兩名政府消息人士稱，澳洲本月稍早要求中國商務部對裁定大麥關稅程序進行正式複審。由於貿易談判的敏感性，消息人士不願具名。

根據世界貿易組織(WTO)規則，中國必須在90天內公布審查決定。審查是應澳洲農業部門要求並得到澳洲政府支持。如果中國在90天窗口期快結束時做出決定，時間點將剛好碰上澳洲大麥作物收成期；澳洲大麥產量料超過1,000萬噸，創四年高位，因之前的降雨天氣使得澳洲的一些最大農作物種植區經曆數年乾旱後重煥生機。

據該報說，中澳雙邊貿易關係圍繞食品和鐵礦石而建立，最近澳洲推動對新冠病毒的來源和傳播展開國際調查，導致兩國貿易關係受挫。