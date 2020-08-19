中美協議目前對飛航班翻倍

美國交通部表示，將允許目前飛美國的中國四家客運航空公司將航班數量增加一倍，達到每周八個往返美國的航班。中國已同意允許美國的航空公司將飛中國的航班數量增加一倍。

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據路透社報道，中國和美國將允許中美航班增加一倍，達到每周八個。美國交通部周二表示，中國和美國將各自允許航空公司將兩國之間的每周航班數量由現在的四個增至八個。

新冠病毒疫情爆發後，美國航空業者自願中止了飛往中國的航班。1月31日，特朗普總統禁止幾乎所有非美國公民從中國前往美國。

美國聯合航空周二表示，自9月4日開始，每周從舊金山飛往上海的航班將增至四班。同時美國交通部表示，達美航空(Delta Air Lines)可以將每周兩班增至四班。達美航空也打算飛四個航班，此前公司在6月宣布，7月起開始運營從西雅圖和底特律經由首爾飛往上海航班。達美航空周二表示，自8月24日起，從西雅圖和底特律經由首爾飛往上海的航班每周將各增加一班。

美國交通部已表示，政府仍希望中方根據雙邊航空協議同意全面復飛美國航班，並稱中國允許增加航班的話，美國也將做出同樣的回應。

據路透社說，美中協議允許兩國每周的航班超過100個。