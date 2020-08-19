北戴河後赴安徽探洪災 習近平提大禹治水精神

中共總書記習近平18日赴安徽勘災。中共官媒今天報導，習近平在視察時說，一直牽掛災區的民眾；並稱“中華民族同自然災害鬥了幾千年，積累了寶貴經驗，我們還要繼續鬥下去”。據中央社說，這次赴安徽，是今年汛情以來，習近平首度前往災區，也是他半個多月以來首次的公開活動。

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據中央社今天報道稱，水患以來首次勘災 習近平提要跟自然災害繼續鬥。中國大陸自6月以來汛情嚴重，中共總書記習近平8月18日首度前往災區勘災。

該報道引述人民日報app（應用程式）19日消息，習近平昨天在安徽阜陽市阜南縣蒙窪蓄洪區曹集鎮利民村西田坡莊台，慰問受災民眾時，先是在田間視察農戶時提到“一直牽掛災區的群眾”。接着，他在視察當地社區時則稱，“愚公移山、大禹治水，中華民族同自然災害鬥了幾千年，積累了寶貴經驗，我們還要繼續鬥下去”。

習近平又說，“這個鬥，要尊重自然，順應自然規律，與自然和諧相處。全面建設社會主義現代化國家，我們要提高抗禦災害能力，在抗禦自然災害方面要達到現代化水平”。

據官方報導說，習近平在探視農戶時，現場村民對他說“現在水退了，都在搶種補種（農作物），水退到哪裡，就補種到哪裡。請總書記放心”。習近平則回應，“看到鄉親們生產生活都有着落、有希望，我的心就踏實”。

在此之前，新華社11日曾刊登習近平批評中國的餐飲浪費現象“怵目驚心、令人痛心”，並要求“加強立法、強化監管”制止糧食浪費的指示。中國大陸自6月以來汛情嚴重，至7月底，災情從南方擴展至北方。習近平未在第一時間走訪災區，只是對洪災發出公開指示，因此引發議論。

據中央社說，中共總書記習近平昨天下午赴安徽考察調研，察看防汛救災和災後情況。這是今年汛情以來，習近平首次赴災區，也是他半個多月以來首次的公開活動；外界認為，這表示北戴河會議已經結束。

中國6月以來汛情嚴重，至7月底，災情從南方擴展至北方。習近平未在第一時間走訪災區，而只是對洪災發出公開指示，因此引發議論。

據新華社晚間報導，習近平18日赴安徽考察調研，先後來到阜陽市阜南縣王家壩閘、紅亮箱包有限公司、蒙窪蓄洪區曹集鎮利民村西田坡莊台，察看淮河水情，走進田間，了解當地防汛救災和災後恢復生產等情況，看望慰問受災群眾。