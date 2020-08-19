台媒指習近平現身後 其他官員紛紛露面

中國大陸自6月以來汛情嚴重，中共總書記習近平8月18日首度前往災區勘災。但從8月1到16日，中共7名政治局常委便一同在官媒上銷聲匿跡。官媒今天報導習近平的公開活動，加上中共政治局常委李克強昨天主持國務院常務會議、中共政治局常委王滬寧昨天出席“中華全國青年聯合會”及“中華全國學生聯合會”，領導人紛紛現身。

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據中央社今天報道，中共總書記習近平18日赴安徽勘災。據中共官媒今天報導，習近平在視察時說，一直牽掛災區的民眾。

中國大陸自6月以來汛情嚴重，至7月底，災情從南方擴展至北方。習近平未在第一時間走訪災區，只是對洪災發出公開指示，因此引發議論。

這次赴安徽，是今年汛情以來，習近平首度前往災區，也是他半個多月以來首次的公開活動。外界普遍認為，這代表中共高層暑期赴河北省秦皇島市休假的“北戴河會議”已經結束。

中央社說，中國6月以來汛情嚴重，至7月底，災情從南方擴展至北方。習近平未在第一時間走訪災區，而只是對洪災發出公開指示，因此引發議論。

官媒今天報導習近平的公開活動，加上中共政治局常委李克強昨天主持國務院常務會議、中共政治局常委王滬寧昨天出席“中華全國青年聯合會”及“中華全國學生聯合會”，領導人紛紛現身，似乎也說明今年的北戴河會議已經結束。

在此之前，中共政治局常委級領導人曾密集地在7月底露面。習近平及李克強在7月31日還一同出席“北鬥三號”全球衛星導航系統建成暨開通儀式。

但從8月1到16日，中共7名政治局常委便一同在官媒上銷聲匿跡，期間僅中國全國人大常委會委員長栗戰書，8日在北京出席全國人大常委會第21次會議。