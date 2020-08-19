台灣：中國黑客已長期滲透，至少10個地區政府郵件被黑

8月19日星期三，法新社台北站引述台灣信息安全部門負責人的通報稱，台灣至少10個地區政府的系統受到了來自中國黑客的攻擊，約6000個電子郵箱受到非法入侵。

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台灣網絡安全調查辦公室負責人對法新社表示，本次黑客入侵，共分成兩組，分別是來自Blacktech，和Taidoor，襲擊目標是台灣政府部門和自從2018年以來向其提供網絡服務的供應商，造成的損失“不容忽視”，“確切損失範圍還在衡量當中”。台方還譴責中國近期加強了對台灣的網絡安全攻擊，“自從蔡英文2016年上任以來從未停止”，台灣方面一直呼籲人們提防可能發生的此類信息盜取事件。

19日，台灣法務部調查局官方網站上發布具體信息，稱中國黑客組織已經長期滲透台灣政府機關，和政府機關的資訊服務供應商，黑客以供應商為跳板，試圖盜取敏感資料，和台灣民眾個人信息，目前已經成立專案小組來負責調查。當中指出，本次黑客使用的惡意程式Waterbear後門程式屬於中共支持的中國黑客組織Blacktech近年來常用手段，有證據顯示其攻擊來源來自中國湖北，提請台灣各機構注意內部網絡可疑跡象，降低黑客入侵風險。