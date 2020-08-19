墜樓 中國鐵路大王為何而死？

中國最大的國有鐵路建設公司董事長就任兩年後做出了跳樓的極端選擇。公司方面對背後的原因三緘其口。朝鮮日報說，有輿論推測，他的死或與中國政府對公司方面的監查有關。

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據朝鮮日報今天報道稱，中國鐵路大王為何而死？18日，中國鐵建股份有限公司（CRCC）董事長陳奮健（58歲，圖）於16日晚墜樓身亡。當天上午，CRCC發表聲明證實了陳奮健的死。但並未公開死因，僅表示：“公司的生產經營情況一切正常。”

在美國《福布斯》雜誌去年公布的“世界500強企業”名單中，CRCC位列第58位。主要從事鐵路、橋樑建設和房地產開發等。

據CRCC官網顯示，陳奮健最後一個公開行程為13日訪問河北省雄安新區，同河北省相關負責人舉行座談會。

據該報道說，陳奮健做出極端選擇的原因尚不得而知。但據中媒稱，國務院國有資產監督管理委員會調查組從6月開始對CRCC展開了調查。陳奮健死亡消息一出，在香港上市的CRCC子公司股價下跌了4.2%。

中國鐵路網是全世界擴張最快的基礎設施。由於需要投入巨額的資金，意指鐵路行業人際網絡的“鐵道幫”時常被指為腐敗的溫床。

習近平執政以後，對鐵道幫的調查就從未停止過。2013年，國有資產監督管理委員會調查顯示，CRCC招待費高達8.37億元人民幣，接近該司凈利潤的10%，引發巨大爭議，60多人因此受到懲戒。2014年1月，另一家國有鐵路建設公司中國鐵路工程集團有限公司（CREC）總裁白中仁從高樓跳下，做出了極端的選擇。當時也有輿論推測他的死與反腐調查有關，但至今沒有得到證實。

朝鮮日報說，CRCC是中國一帶一路建設的核心企業。除中國本土，還進軍了全世界130多個國家。CRCC的前身是1948年創建的中國軍隊鐵道部隊，曾在6·25戰爭期間參與朝鮮鐵路的維修工作。此後，曾被納入為鐵道部下屬機構，現經改組成為國有企業。