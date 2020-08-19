新疆大學老黨員教授傳被關押後離世

流亡海外的維族人近日在網絡盛傳兩年前77歲高齡依然被當局逮捕的新疆大學文學教授阿布都克里木·拉合曼（Abdukerim Rahman）本月初已經離開人間，法廣試圖通過多種渠道確認此一消息，但是，包括世界維吾爾大會組織在內的維族社群均未能確認上述消息，彰顯當局對新疆信息封鎖幾乎達到了滴水不漏的程度。

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拉合曼教授曾經於2018年1月被拘捕，在再教育營被關押一年多之後獲釋，在所有受到當局迫害的維族學者與文化人之間，他的被捕曾經引發許多觀察人士的費解，這位被認為是新疆維吾爾文學之父的文學教授幾十年來一直是中國共產黨黨員，但是，他卻被當局譴責為是兩面派，評論認為此舉彰顯當局指控罪名以及懲罰標準的隨意性。

世界維吾爾大會組織發言人迪里夏題向法廣表示，自從2016年陳全國調任新疆自治區黨委書記之後，當局加強了對維吾爾文化界的打壓，超過230名維吾爾族學者失蹤或受到其他懲罰，他們中除了 拉合曼之外，還包括前新疆大學校長特意普（Tashpolat Tiyip）以及新疆大學與新疆師範大學的多位教授、哲學家和詩人。評論認為，很顯然，推廣維吾爾文化也成為當局治罪的依據。

2018年，77歲的阿布都克里木·拉合曼（Abdukerim Rahman）被逮捕之後，海外的“中國中亞藝術生活”網站發表文章介紹了他的生平，文章強調了他在維吾爾文化和文學方面的豐富知識。強調他收集了所有用維語發表的書籍，他本人幾乎是維族風俗文化的百科全書， 拉合曼因學識淵博，謙卑風趣而受到學生們的普遍愛戴。是新疆大學的一位傳奇性的人物。