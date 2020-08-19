楊潔篪將訪新韓 中美緊張之際北京尋求鞏固鄰里

韓國透露，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪計畫本周訪問韓國，與韓國新任國家安保室室長徐薰舉行會談。當前新冠疫情削弱了雙邊交流，並導致朝鮮去核化談判陷入停滯。雙方可能討論習近平訪問韓國事宜。華爾街日報今天說，中國最高外交官將於本周晚些時候訪問新加坡和韓國。在與美國的地緣政治競爭日益加劇之際，北京方面正尋求加強與亞洲鄰國的關係。

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據路透社今天報道稱，韓國表示，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪計畫本周訪問韓國，與韓國新任國家安保室室長徐薰舉行會談。當前新冠疫情削弱了雙邊交流，並導致朝鮮去核化談判陷入停滯。韓國官員表示，楊潔篪將於周五和周六訪問韓國釜山。這將是自去年年底中國出現新冠病毒以來，中國高層官員首次訪問韓國。

青瓦台發言人康珉碩在簡報會上表示，徐薰將於周六與楊潔篪會面，討論朝鮮、新冠疫情合作以及中國國家主席習近平可能訪問韓國等事宜。據康珉碩在簡報會上說，“雙方一直在努力促成習主席能夠在新冠肺炎疫情穩定、形勢好轉時適時訪問韓國，”他還說，徐薰和楊潔篪並將就每年舉行一次中日韓三邊峰會的問題交換意見。這是楊潔篪自2018年7月以來首次訪問韓國。

據華爾街日報今天報道稱，中國最高外交官將於本周晚些時候訪問新加坡和韓國。在與美國的地緣政治競爭日益加劇之際，北京方面正尋求加強與亞洲鄰國的關係。

韓國聯合通訊社援引韓國總統辦公室發言人姜民石(Kang Min-seok)的話說，中國外交政策的主要設計師楊潔篪將於周五開始訪問釜山，並將於周六與韓國國家安全顧問徐勳(Suh Hoon)舉行會談。消息人士告訴《南華早報》，在前往釜山之前，楊潔篪（中共中央政治局24名成員之一）將於周四訪問新加坡。

楊潔篪對中國兩個鄰國的訪問正值中國和美國之間的緊張局勢加劇之際，雙方在貿易、技術、香港、台灣和南中國海問題上存在一系列分歧。美國上月表明了其在有爭議的中國南海(South China Sea，中國稱南海)問題上的新立場，稱北京方面對這片有爭議海域的大規模主權主張非法。

據該報道稱，新加坡總理李顯龍(Lee Hsien Loong)警告稱，美中關係已降至“非常危險”的水平，新加坡和亞洲其它國家越來越擔心，這可能導致危險的結果。新加坡在這兩個大國之間巧妙地進行了調整。