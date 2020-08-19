美國軍艦穿越台灣海峽 解放軍未動作

台灣國防部今天證實，美軍一艘作戰艦由北向南航經台灣海峽，續向南航行。中國解放軍東部戰區發言人、空軍大校張春暉下午則稱，已組織海空兵力全程對美艦進行跟蹤監視。

廣告 繼續瀏覽後續

據中央社今天報道，美艦穿越台灣海峽，解放軍東部戰區指：全程跟監。

根據解放軍東部戰區微信公眾號下午刊登通稿，引述張春暉上述表示，並稱美國近來在涉台問題上“消極動作不斷”，“向台獨勢力發出錯誤信號，嚴重破壞台海和平穩定”。張春暉又說，“任何破壞‘一個中國’原則、在台海地區滋事攪局的言行，都不符合中美兩國根本利益，損害兩岸同胞共同福祉，給本地區和平穩定帶來現實威脅，是極其危險的”。他還說，東部戰區部隊將時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權和領土完整，堅定維護台海地區和平穩定。

台灣國防部今天則表示，這艘美艦經台灣海峽執行一般航行任務；國軍運用聯合情監偵作為，全程掌握台海周邊海、空域相關動態，狀況正常。

據該消息，美國海軍太平洋艦隊（U.S. Pacific Fleet）今天也罕見在臉書粉絲團公布相關照片，並貼文表示，第7艦隊（U.S. 7th Fleet）勃克級導向飛彈驅逐艦馬斯廷號（USS Mustin, DDG 89）18日航經台灣海峽，圖說指出，馬斯廷號任務為支持印太區域的安全與穩定。第7艦隊新聞稿指出，馬斯廷號與日本海上自衛隊秋月級驅逐艦涼月號（JS Suzutsuki, DD 117）15日在東海舉行綜合演習，作為透過合作共同承擔區域穩定的一環。