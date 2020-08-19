習近平赴胡李汪老家勘災引關注 女警扮災民網批欺君罪

安徽洪災減退後一個月，中共總書記習近平本周二（8月18日）赴當地考察，他當天在阜南縣蒙窪蓄洪區曹集鎮利民村慰問受災群眾時，被發現所謂受災群眾原來是該縣公安局一女警察喬裝而成。周三，又考察寶武馬鋼集團。自由亞洲引述有網民說，習近平在當地探望的都是官方“信得過”的臨時演員。網民見圖嘩然，指地方官犯有“欺君之罪”。

廣告 繼續瀏覽後續

據自由亞洲今天報道，習近平安徽考察洪災，地方官派公安扮群眾相迎。該報道稱，習近平在安徽阜南縣探訪一戶家庭，一位懷抱孩子的受災群眾被發現是當地公安喬裝。

兩個多星期未公開露面，引發外界各種揣測的中共總書記習近平，本周二（18日）突然出現在今年洪災肆虐的安徽，不過，安徽阜南縣的洪水已經退去，農田露出水面。新華網發出多張習近平在安徽考察的照片，報道指當天下午，習近平先後來到阜陽市阜南縣王家壩閘、紅亮箱包有限公司、蒙窪蓄洪區曹集鎮利民村西田坡莊台，察看淮河水情，走進田間地頭，了解當地防汛救災和災後恢復生產等情況，看望慰問受災群眾。周三上午，習近平在馬鞍山市薛家窪生態園，實地察看長江水勢水情。隨後，習近平前往中國寶武馬鋼集團，了解企業復工復產和經營情況。

自由亞洲說，不過，有網民發現習近平在曹集鎮利民村慰問一戶農村家庭時，手抱女童的女子竟然是阜南縣公安局治安大隊副隊長閆靜，並翻出閆靜穿警察制服，在台上發言的圖片。網民見圖嘩然，指地方官犯有“欺君之罪”。

推特網民“墨菲不是定律”留言寫道：“當地政府欺上瞞下，罪當萬死，皇帝是無辜的”，另有人留言說：“洪水去了，人家來了”。

這一次是習近平7月31日主持北鬥三號全球衛星導航系統開通儀式後，首次公開露面。香港《明報》周三刊登署名“孫嘉業”的評論寫道，北戴河會議後習近平首度露面，不在北京，而是到了安徽視察，安徽是習近平前任胡錦濤的祖籍地，亦是現任國務院總理李克強和全國政協主席汪洋的故鄉。在今年北戴河會議休假期間，外界傳出當時有勢力“倒習”，其中李克強被點名為代表人物之一。未知習近平此行是“深入虎穴”，還是對外澄清，打破謠言呢？

北京文史學者趙文謙對本台說，安徽肥東縣還是前人大委員長吳邦國的故鄉。總結習近平上任後所到之處，趙文歉認為與當局所謂進一步深化改革開放政策並無太大關係，卻與紅色政治運動有關：“他現在所有的行蹤基本上圍繞着早期共產黨革命打轉，基本上他去的地方都是和共產黨歷次事件，而且是轉折性的事件有着直接關係。安徽基本上也是這樣。我覺得共產黨已經沒有機會再開放，沒有機會再改革了，她是改革不了的。”

該報道說，海外媒體近日頻繁報道北戴河會議爆發高層權鬥等。至本周一，國務院總理李克強、中央書記處書記王滬寧兩位政治局常委，以及中央組織部長陳希等6名政治局委員終於在北京公開露面，次日，總書記習近平出現在安徽，再度引發外界各種聯想。