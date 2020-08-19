蔡霞美媒數特習優劣 指北京貿易戰必輸無疑

據中央社引述美媒，中共中央黨校退休教授蔡霞表示，中美貿易戰開打初期，她當時就認為中國共產黨跟美國政府打貿易戰，是兩個劣勢相加，美國是兩個優勢相加，“我們必輸無疑”。

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據中央社今天報道，分析特習優劣，蔡霞指：中共在貿易戰必輸無疑。蔡霞17日遭到中共開除黨籍後，在美國接受自由亞洲電台專訪時作以上表示。蔡霞談到中美貿易戰開打初期，在北京與黨內其他研究者如何判斷中美對抗局勢，並點出兩國制度與領導人的優劣。

據蔡霞指出，美國的制度是三權分立，對總統是有制衡的，還有媒體監督。這是美國的制度優勢，因為可以制約總統，使總統在一定程度上不可以任意妄為，（領導者）的個人意志要受到某種約束。這種制度的優勢使得他在重大決策上，不容易出太大的差錯，畢竟不是（所有的事情都是）可以總統說了算的。

據蔡霞指出，中國的劣勢是一個集權專制的制度，資訊是不通的。真實情況反應不到（上面）去，決策又沒有民主。決策以後錯和不錯，由領導者個人來判斷，別人不敢說話，“所以我們沒有糾錯能力。即便錯，你也不敢提，只能到了執行以後發現效果很糟糕，不得不拐彎，這時候才逼着你改”。

蔡霞認為美國總統特朗普的個人優勢是：第一，特朗普多年經商，知道市場經濟，不是門外漢，比習近平更懂市場經濟。第二，特朗普的性格優勢是強悍，“狹路相遇勇者勝”，特朗普有這個壓倒性的氣勢，美國的實力配得上特朗普的性格優勢。

據蔡霞說，其實特朗普跟習近平都是強勢性格，這時候就要看誰更厲害。特朗普有時候不按常理出牌，可能會打中對方。這從一個角度看是弱點，從另一個角度看可能就是優勢。因為特朗普有美國的制度來制衡其性格上的弱點、消極的那一面；而制度又可以給特朗普帶來一定的優勢。

蔡霞並指出，習近平劣勢是沒有現在市場經濟的知識，又特別想要管經濟。仗着權力什麼都插手，“你想他能管好嗎？這就是他個人的，但沒有人能制約他呀”。

該報道稱，蔡霞說，習近平的權力任意妄為，沒有人能制約，又沒有知識，又沒有頭腦的決策能力。個人知識的缺陷、性格的缺陷、眼界的缺陷，加上中國的制度的缺陷，這就是劣劣相加，美國那套是優優相加。“你說這仗打下來誰贏？”據蔡霞說，他們當時就意識到，按照習近平的那一套往下走，絕對是最糟糕的情況，最後國家打中美貿易戰，會是中國人民的利益受到很大的損失。