警長開槍案私人檢控遭律政司叫停 許智峯質疑包庇「警暴」

在反對修訂逃犯條例運動中槍傷一名青年的交通部警長，原訂本月31日出庭就民主黨議員許智峯提出的私人檢控答辯，但律政司突然要求介入並撤銷這宗運動中「惟二」的私人檢控。許智峯批評律政司司長鄭若驊以人治取代法治，在不提理由的情況下撤銷檢控，質疑是包庇「警暴」，嚴重衝擊《普通法》下市民提出私人檢控的權利，考慮短期內提出司法複核。

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律政司昨(18日)天去信西九龍裁判法院，要求介入及撤銷檢控，期望法院在本月20至28日期間安排聆訊處理，並要求豁免被告警長出席聆訊。

事發去年11月11日，網民發起「三罷」(罷工、罷課、罷市)，部分人以堵路阻止市民上課及上班，一名交通部警長清除道路障礙物時，開槍擊中一名向他靠近、手無寸鐵的黑衣年輕人的右腹，導致該名青年周柏均的肝腎受損。警方其後以涉嫌企圖搶槍及非法集結罪拘捕周，引起輿論不滿。及至6月，周與另一名20歲胡姓學生被控阻差辦公、企圖搶劫及企圖在合法羈押下逃脫等罪名而提堂。

許智峯其間就上述警員開槍案和一名的士司機在深水埗開車撞向人群兩宗案件向法庭提出私人刑事檢控，當中，的士司機案在6月時獲法庭受理，是反修例運動以來首宗獲受理的私人檢控案件。許智峯當時直言，法庭受理案件是向所有濫暴警察以至在運動中傷害示威者的人作出警示，說明濫用暴力者必須承擔後果，警方不能再對犯法者視而不見。

許智峯對律政司介入私人檢控感到「極之憤怒」，指律政司在沒有提供任何理由和法理依據便決定撤控，是「黑箱作業，官官相衛」。

前刑事檢控專員、資深大律師江樂士各《明報》表示，根據《基本法》，律政司主管刑事檢察工作，不受任何干涉；而根據《裁判官條例》，律政司長在任何程序下均可介入私人檢控，同時亦可在分析案件證供後，接手或終止檢控。他指出，一旦律政司決定終止私人檢控，即使案件呈上法庭，裁判官仍無權強迫控方（律政司）繼續檢控。他續稱，即使許智峯司法複核得直，法官亦只可着控方重新考慮決定，無法下令律政司繼續檢控，他相信，律政司屆時會終止聆訊。

在反修例運動中，警方被指濫用暴力，示威者甚至因而喊出降散警隊的口號，但警務人員因此被罰和被檢控的，則寥寥無幾。