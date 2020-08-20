中國蒙牛欲購澳乳業 或受阻

澳大利亞金融評論報周四引述消息人士指，澳大利亞政府可能阻止中國蒙牛乳業收購一些澳洲知名乳品品牌，消息人士歸咎於“外交問題”。這將是澳洲7月修改外商投資法以來的首次政府否決。修律一定程度上是為了防範疫情衝擊讓資金充裕的外國人更容易收購澳洲的戰略性資產。

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據路透社今天報道，澳大利亞財長可能阻撓中國蒙牛收購乳業資產。根據當地媒體援引未具名消息人士稱，澳洲財長弗呂登貝格(Josh Frydenberg)反對外資投資審核局(FIRB)批准這項價值6億澳元(4.31億美元)交易的建議。

這將是澳洲7月修改外商投資法以來的首次政府否決。這次修律是近半個世紀以來外商投資法調整幅度最大的一次。修改後的法律賦予了財長最終決定權，他可以對FIRB批準的交易提出不同看法，或施加限制條件，甚至在存在國家安全風險的情況下強制對方撤資。修律一定程度上是為了防範疫情衝擊讓資金充裕的外國人更容易收購澳洲的戰略性資產。

路透社說，該項法律並未提及任何具體國家的名字。但中國蒙牛的收購交易，正趕上中國與澳洲緊張關係升溫的大背景。

蒙牛乳業在去年11月向日本的麒麟控股提出收購Lion Dairy & Drinks Pty Ltd；而就在當時的10天之前，蒙牛從競爭監管機構獲批以14.3億澳元收購嬰兒配方奶粉生產商貝拉米(Bellamy's)。蒙牛收購Lion的交易已於今年2月獲得了反壟斷審批。

路透社說，據弗呂登貝格在一封電子郵件中回復稱。“政府不對外國投資審查安排的細節置評，因為這些安排適用或可能適用於特定案例。”麒麟控股發言人表示，“我們沒有聽到任何決定，因此不能基於猜測置評。”

消息說，中國蒙牛今天港股跌3.1%，恆指.HSI下挫2.1%。東京證交所上市的麒麟控股股價下滑0.4%，指標日經指數.N225挫跌1%。