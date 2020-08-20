中國領導人秀勘災 網民多贊李克強滿鞋泥水

中國國務院總理李克強20日前往長江水患重災區重慶勘災。官方照片顯示，李克強身着簡便襯衫、西裝褲，腳穿雨鞋，走進滿是泥濘的受災村落。中央社說，不同於李克強兩度前往災區都釋出腳上沾滿泥濘的照片，網友發現，截至目前，習近平安徽勘災行程安排在已恢復耕作的田地、重整後的社區街道、蓄洪區等。

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據中央社今天報道，中國網友比較領導人勘災，李克強穿雨鞋滿腳泥。

中國國務院總理李克強今天赴水患重災區重慶勘災。官方照片顯示，李克強腳穿雨鞋，走進滿是泥濘的受災村落；相對之下，網友發現國家主席習近平勘察的則是已恢復耕作田地或重整後的社區。中國政府網下午刊登李克強勘災圖文通稿，表示李克強於上午11時許飛抵重慶後，隨即轉乘火車、汽車，輾轉來到洪水災情嚴重的潼南區雙壩村。

該報道說，雙壩村位於涪江沿線，全村8000多人全部受災，屋內積水最高時達一人多高，村莊周圍的農田、蔬菜大棚全部損毀。通稿首段引述李克強對當地幹部和隨行人員說，要落實好習近平對防汛救災和災後重建工作的重要指示精神，確保人民群眾的生命財產安全，並詢問災民是否有具體困難，需要哪些政策支持，“黨和政府一定會幫助大家度過難關”。通稿顯示，當地村民對李克強說，從未見過這麼大的洪水，很多在外打工的人都回家來救災，所幸沒有造成人員傷亡。

中國大陸自6月以來汛情嚴重，李克強曾在7月初前往貴州勘災，而習近平則是本月18日前往安徽省，首度視察今年江淮水患災區。不同於李克強兩度前往災區都釋出腳上沾滿泥濘的照片，網友發現，截至目前，習近平安徽勘災行程安排在已恢復耕作的田地、重整後的社區街道、蓄洪區等。

中央社說，另據美國自由亞洲電台消息，有網友發現，習近平日前前往民宅慰問的一名抱着孩子的女性災民，疑似是阜南縣公安局治安大隊的副大隊長。