中美貿易談判未破 擇日再談

原定於上周六舉行的評估中美第一階段貿易協議的會議因日程安排問題推遲，中國商務部新聞發言人高峰周四就此表示，中美雙方已商定將於近日舉行通話。此前消息稱特朗普此時沒有興趣談中美貿易談判，而且他與中國國家主席習近平多時沒有通電話。

廣告 繼續瀏覽後續

據路透社今天報道稱，針對中美第一階段貿易協議會談，中國商務部稱雙方已商定於近日舉行通話。高峰在商務部例行發布會上就中國公司的TikTok在美業務被迫剝離強調，美國以莫須有的罪名對中國企業施加交易禁令，毫無事實和法律依據，嚴重損害企業的正當權益，嚴重違背市場經濟基本原則。這不利於中國，不利於美國，也不利於整個世界。

美國貿易代表萊特希澤、美國財政部長努欽和中國國務院副總理劉鶴原定於在協議生效六個月的8月15日通過視頻舉行會議。白宮幕僚長Mark Meadows周二在空軍一號總統專機上向記者表示，還沒有安排新的高級別中美貿易談判，但雙方仍就第一階段貿易協議的執行情況保持接觸。

中國進口美國農產品、商品、能源及服務的金額仍遠低於達成第一年目標的進度--目標是較2017年進口金額增加770億美元。但隨着中國經濟復蘇，中國的採購力道已加大。

高峰並強調，一如既往歡迎包括美資在內的外國投資者在中國投資經營，共享中國發展機遇。今年以來，星巴克、開市客、特斯拉等一批美資大項目紛紛落地到資，顯示出美國投資者和美資企業對中國市場的信心。事實證明，中國仍然是包括美國在內的各國投資者投資興業的熱土。

路透社報道稱，中國國務院近日發文強調，要進一步加強穩外貿穩外資工作，穩住外貿主體，穩住產業鏈供應鏈；包括加大財稅金融支持，進一步擴大對中小微外貿企業出口信貸投放，以多種方式為外貿企業融資提供增信支持等15項政策措施。

華爾街日報今天報道，據美中兩國官員透露，美中貿易談判代表計畫未來幾天舉行視頻會議，就“第一階段”貿易協議的條款履行情況以及美國對中國科技公司採取的行動展開磋商。

相關談判此前已有媒體報道，但美國總統特朗普(Donald Trump)周二晚間表示，他對中國政府處理新冠疫情的方式感到憤怒，所以取消了與中國的談判。他說：“我現在不想和中國談。”這一表態也讓這輪會談能否進行面臨疑問。

但後來特朗普的助手澄清說，特朗普並不是專門針對第一階段貿易協議，而是更籠統地表態。從3月下旬到現在，特朗普和中國國家主席習近平尚無電話溝通。