長江口今晨砂石油輪兩船相撞 江面如火海

中國上海長江口20日凌晨發生兩艘船隻碰撞的嚴重事故，一艘運油船與砂石貨船發生碰撞，造成油船起火，砂石料船沉沒，以及14人失蹤，目前搜救行動仍持續進行。消息一出，許多網友紛紛留言希望能儘快找到失蹤的船員，也有不少網友質疑，事故原因恐與內河船到海上偷運砂石有關。

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根據東森新聞報道說，運油船、砂石船相撞，上海長江口外海陷火海，17人僅3人獲救。該消息說，長江口外海運油船與砂石貨船兩船相撞，使海面陷入一片火海。

根據中國上海海事局官方微博報導，事發時間為20日凌晨3點39分，當時一艘載運約3000噸汽油的油船與一艘運砂船在長江口燈船東南約1.5海里處發生碰撞，隨後運油船甲板起火燃燒，運砂船沉沒，油船14人，砂石料船3人，兩船共17人僅3人獲救，其中1人須送醫治療。事故發生後，上海各部門也緊急調派直升機與船艇前往搶救，同時也發布航行警告，公布沉船位置並畫定現場警戒區域，以確保周邊船舶航行安全和航道暢通。

報道引據新京報消息，下午3時許，搜救工作仍在進行，東海救102搜救船返回碼頭補給泡沫，泡沫主要用於撲滅水上的流淌火以及船上的油起火。經過一上午的救援，現場火情已得到進一步控制。