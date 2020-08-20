《零八憲章》成為日本多間大學的中文教材

諾貝爾和平獎得主劉曉波因起草《零八憲章》而被判入獄，2017年7月13日在關押期間病故。日本集廣社去年出版以《零八憲章》作為中文學習教材的語文書。西日本新聞昨（19日）報道，去年秋天開始，日本明治大學法學教授鈴木賢使用此書授課。他說﹕“學生可以通過憲法學，認識標準中文文句。《零八憲章》是對中國現狀的批判，也可以讓學生知道現時中國情況。”報道指，除明治大學，關西也有多間大學今年使用此書作中文語言教材。部份大學原計畫使用中國出版的書籍，但受武漢肺炎疫情影響，中國書籍難以運到日本，故轉用此書。

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據蘋果日報今天報道稱，劉曉波逝世3周年，日本多間大學用《零八憲章》學中文 教授指：讓學生認識中國。

西日本新聞報道還引述一名使用此書作中級中文教材的大學教授稱，該書可“回顧中國近現代史之餘學中文。”另有2年級學生說：“在中文課上談及文革和六四事件的經過，可獲得中國社會的知識與理解。”

《用零八憲章學習中文》是由目前在神戶大學任教的劉燕子與日本中央大學副教授及川淳子共同編寫，書中除了零八憲章文本，還包括拼音、發音、以及文法解釋。此外，2名老師也花了很長篇幅補充介紹相關的背景知識，包括公民、上訪、維權運動等名詞解釋。劉燕子去年接受央廣播電台專訪時透露，語文學習除了滿足實用性的需要，還是理解同時代現場究竟發生什麼的重要途徑，例如《零八憲章》裹有一個很重要的語詞“公民”和“公民運動”前後出現了20多次，本來公民這個詞在日本相當於市民，可是在當代的中華人民共和國的語境下，所謂的公民已經脫離了市民或順服的臣民這個意義，而是具有獨立精神的人民。

據蘋果日報報道稱，《零八憲章》是由張祖樺負責起草、劉曉波等人修改並由303位各界人士首批簽署的一份宣言。內容主要呼籲當局進行修憲、促進中國民主化進程、改善人權狀況，並提出以建立中華聯邦共和國來解決兩岸問題及各民族問題。相關人士原定2008年12月10日正式公布《零八憲章》，但劉曉波卻在此之前被捕入獄；2010年劉曉波在監獄中獲得諾貝爾和平獎，2017年7月因為罹患肝癌去世。

據劉燕子表示，當年第一批簽署《零八憲章》的303人先後受到當局不同程度的報復，但沒有一個人因此後悔撤回簽名；《零八憲章》發表距今僅11年，或許現在給予評價還有一定局限，但“我們想留下文本，看未來怎麼看。”劉燕子強調，“學習中文，現場不應缺席”，這本書不只是關注中國的自由民主，而是關注當下與同時代的記憶。它是對於普世價值，以及重新了解日本民主的一個新起點。