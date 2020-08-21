中國為何大量採購美國玉米

中國正在增加美國產玉米的採購。中國是玉米的主要生產國之一，採取自給政策，但由於乾旱和蟲害，產量減少的隱憂在增強。另一方面，由於增加養豬頭數，飼料需求迅速增加。不少觀點認為在中美對立激化的情況下，中國也推進履行貿易磋商“第一階段協議”，有可能繼續購買美國玉米和大豆。

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據日本經濟新聞今天指中國大量採購美國玉米。該報道認為，中國近期開始提倡制止餐飲浪費問題，此次的背景被認為是對糧食問題的危機意識。

美國農業部的數據顯示，中國簽訂合同的美國產玉米購買量2019年9月~2020年8月上旬累計約為221萬噸。這一數字是上年同期的5倍以上。與貿易摩擦前的2017~2018年度同一時期相比也增至4倍多。7月中國對美國產玉米的大宗採購突出，出現了單日交易量創出歷史第3和第5高的日子。

據該報道，與依賴進口的大豆不同，中國在玉米領域採取自給政策。美國農業部的供求報告顯示，2020~2021年度的中國產量預計為2.6億噸。消費預計為2.77億噸，基本可由本國滿足需求。因此，中國對玉米進口設置關稅配額制度，在一定配額的進口數量以下適用低關稅（1％），超出部分適用高關稅（65％）。

2019年秋季公布的2020年低關稅配額為720萬噸。玉米的自給率高，往年大部分配額並未用掉，但“今年似乎已達到低關稅配額的上限，認為將擴大低關稅配額的預期正在擴大”（商社）。

中國加快擴大進口的原因是中國的減產隱憂和需求增加。在作為玉米產地的遼寧等東北地區，今年夏季發生乾旱。有報道稱降雨量不足導致玉米生長不充分，出現減產。 此外，中國還出現蟲害。起源於美洲大陸的草地貪夜蛾據悉去年從雲南省首次侵入中國，可能在長江以南的地區造成了災害。

以湖北省、江西省和安徽省等長江流域為中心，南方因6~7月的大雨而發生洪水。災害嚴重的湖北省等是豬肉的主產地，養豬場浸水，無法供貨。新冠疫情緩解帶來消費復蘇， 再加上停止從德國和加拿大進口肉類，多種因素的影響下，中國豬肉價格出現上升。

該報道稱，日本穀物諮詢公司Green County的代表大本尚之表示，“畜產農戶或將增加因非洲豬瘟和洪水而銳減的飼養頭數”。美國農業部此前預測稱，截至6月底的中國2020~2021年度的飼料用玉米需求比上年增加4％，但有可能因洪水的影響而進一步增加。

供需緊張的情況被意識到，大連商品交易所的玉米期貨行情處於約5年來的高點附近。美國芝加哥期貨行情受美國產玉米豐收預期影響而上漲乏力，但有商社表示“中國的購買將支撐行情”。中美對立日漸激化，但美國國家經濟委員會主席庫德洛上周表示“貿易協議推進良好”。從遵守協議的名義和應對現貨短缺的現實利益這兩方面出發，中國今後可能將繼續採購美國產玉米。