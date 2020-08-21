中國疫後經濟 大興基建猛催鋼材進口

在經濟逐步回暖的中國，對鋼鐵產品的進口急劇增加。由於公共項目等經濟刺激政策全面啟動，7月的進口量達到去年同期的3倍。日本大型鋼鐵廠商東京制鐵也時隔9年重啟向中國出口鋼材。以往，中國鋼材的大量出口是導致國際市場價格下跌的主要原因，但目前中國反而轉變成鋼材需求的支撐力量。

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據日本經濟新聞今天報道稱，中國7月鋼鐵進口猛增至3倍。中國計畫通過大規模經濟刺激政策來完善基礎設施建設和住宅建設等，鋼鐵產品的需求急劇增加。7月的粗鋼產量同比增長9％，達到9336萬噸，創下單月歷史新高。但中國國內的產量仍跟不上需求的增長。中國報告7月的進口量為261萬噸，擴大到原來的3倍。出口出現下滑，7月減少25％，降至418萬噸。

東京制鐵從7月開始向中國出口用作建築材料等的通用鋼材。這是該公司2010年以來首次向中國出口。將出口約10萬噸鋼材。日本制鐵等其他日本鋼鐵企業的出口量被認為也在增加。

亞洲市場的鋼材價格也出現上漲。初春時通用鋼板的價格跌破每噸400美元，7月底回升至約480美元。以往，中國過剩的鋼材流入各國市場，曾導致市場行情惡化。

該報道說，中國的鋼鐵產能依然過剩。雖然政府曾於2016年表示5年內將削減相當於總產能10%的1億～1億5千萬噸的產能，但2019年實際只降低了約4千萬噸。

據日本經濟新聞認為，中國鋼材需求增加的背後，臨時性的因素較大。目前即便中國企業全負荷生產，也無法完全滿足需求，但如果經濟刺激政策的效果消失，鋼材市場行情有可能再次惡化。