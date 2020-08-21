中國維權律師余文生被拘千日後首見律師 健康堪憂

中國維權律師余文生於2018年1月因發表修憲建議遭拘捕，今年 6 月被以“煽動顛覆國家政權罪”判刑4年，剝奪政治權利 3 年。余文生不服判決，堅決上訴。余文生被關押一千多天後，二審上訴律師之一盧思位終於首次獲准閱覽余文生的案卷，並於上周首次在看守所會見他。儘管如此，許艷與她的兒子仍未獲得探視機會，許艷呼籲中共當局依法保障家屬探視的權利。本月19日，許艷與美國、歐盟、德國、法國等國的人權官員見面，並介紹盧思位閱卷和會見余文生的情況，她希望國際間能施壓中國政府依法行政。

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據自由亞洲報道，余文生被拘千日後首次會見律師，健康狀況堪憂。據中國維權律師余文生的妻子許艷稱，“如果繼續關押的話，他的右手基本上就會殘疾，甚至說有可能會嚴重到他的右胳膊都會殘疾。”余文生妻子許艷接受自由亞洲訪問時，提及余文生健康狀況時擔憂地說，他現在不僅牙齒脫落，右手也嚴重抖動、已經不能寫字，連上訴狀都是用左手寫，迫切需要出獄接受治療。

據許艷指，“實際上這麼一千多天來，一次都沒讓我和孩子見余文生，這既違反法律規定又非常不人道，讓一個家庭這麼長時間連見面機會都沒有，對一個家庭的打擊和傷害特別大。”

自由亞洲說，本月19日，許艷與美國、歐盟、德國、法國等國的人權官員見面，並介紹盧思位閱卷和會見余文生的情況，她希望國際間能施壓中國政府依法行政。她也向該台透露，擔心餘文生會因不服判決申請上訴，而在獄中遭到更嚴酷的對待。

據中國維權律師王宇書面告訴自由亞洲，余文生被捕後，她一直陪同許艷奔走於徐州看守所和各地法院進行維權，但余文生權益完全無法保障。 王宇寫道：“這些維權行動並不能真正的維護余律師和他家人的利益，從余律師被捕至今年以來大約兩年多的時間，余律師無法會見家屬聘請的律師，也無法與家屬通信……所以家屬及我們這些同行都非常擔心他在此期間遭受虐待和酷刑。”

中共當局打壓異議人士、人權捍衛者消息屢見不鮮，也常傳出秘密失蹤、遭遇酷刑對待。中國著名維權律師滕彪說，中共當局處理如余文生這種維權人士案件時，完全不遵循法律規定，對程序和規則的踐踏肆無忌憚，甚至大多數政治犯都曾遭受酷刑。據滕彪指出，“這也說明中國是一個完全沒有法治、沒有基本人權的國家，這些爭取人權的維權人士、異議人士，也不斷遭到當局的各種迫害……而且近幾年來更加變本加厲。”

據自由亞洲說，德法兩國人權官員在今年五月發表聯合聲明，表達擔憂和嚴重關切余文生的狀況，並呼籲中國政府遵守聯合國相關公約中的正當程序原則，並信守“依法治國” 的承諾。