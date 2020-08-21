中國進口的假大麻讓瑞士不安

數月以來，經瑞士警方查獲的攙兌了“中國進口”合成大麻素的假大麻數量顯著增加。這些經合成處理過的產品，有可能會致使吸食者心悸氣短、迅速喪失意識、引發癲癇或心肌梗塞，甚至導致死亡。瑞士新聞報道稱，暗藏危險的“中國進口”假大麻引發瑞士不安。

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瑞士新聞報道稱，自2020年初以來，蘇黎世法醫研究所已累計查獲逾50批制假大麻，且涉案大麻數量極大。經檢測證實：他們吸食的並非普通大麻，而是一種摻雜了合成大麻素的 “升級版”大麻。

據該報道，經銷商們從中國將經化學合成並處理成粉末狀的大麻，以小包分裝的形式進口到瑞士。“製作過程簡單如兒戲。你所需要的只是一台在任何園藝店都能買到的那種噴霧器，”據蘇黎世法醫研究所(Forensischen Institut Zürich)的化學家Christian Bissig在接受SRF採訪時介紹，製作者將粉末溶解成溶液，噴灑在大麻花朵表面。溶劑一旦蒸發，大麻素就會以細微到肉眼無法識別的薄膜形式附着在花朵表面。據Bissig說，“這種混合物，堪稱由各種合成物調製而成的‘致命雞尾酒’，” Bissig表示：“我們都了解其中的原始物質，它們具有精神活性特性，所以能和大麻中富含的四氫大麻酚(THC)產生相似的陶醉效果。”但問題在於，由於噴灑難以做到溶劑在花朵表面均勻分布，因此很可能會導致消費者在吸食時因附着物質濃度過高而攝入過量。

自2020年初以來，蘇黎世法醫研究所已累計查獲逾50批制假大麻，且涉案大麻數量極大。期間在聖加侖州和蘇黎世地區，調查人員也分別查獲收繳了一批用於制假的簡易噴槍裝置和手動噴霧器。調查人員的懷疑目標是低濃度大麻(或稱“大麻二酚”，即CBD)生產商。

《瑞士聯邦毒品法》新法自2011年生效以來，出售四氫大麻酚含量低於1%的大麻在瑞士已經合法化。每個人都想投身到這個利潤豐厚的領域：自2016年瑞士第一家銷售低濃度大麻產品的商店開業以來，截至2019年底，瑞士低濃度大麻製造商已拓展到650家。但與此同時，產品價格急劇下跌。回顧2016年，1公斤低濃度大麻的價格高達6500瑞郎；而到了2019年底，同樣分量卻滑落至1000瑞郎。

因此，摻假大麻成了生產商們為快速斂財而選擇的一種簡單且低風險的“致富之道”。法醫研究所為犯罪分子從制假中獲取的利潤算了一筆賬：在中國，1公斤純粹經合成處理的假大麻粉在黑市的流通價格為2500瑞郎；運到瑞士後，倘若操作得當，那麼這些粉末足以噴灑在2500公斤的大麻花朵表面，隨後便將其作為真大麻在黑市出售，這或許能給製造商帶來高達1000萬瑞郎的潛在利潤。

據該報道說，作為由多種非大麻植物製作的合成化學毒品，合成大麻素因對人體傷害極大，因此在瑞士被界定為非法。據歐洲毒品與藥物成癮監測中心(European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction)統計，在過去4年間，全球共有61人因使用合成大麻素而死亡。

蘇黎世法醫研究所今年已調查4起涉及大麻素的死亡病例。但由於大麻素檢測非常複雜，因此截至目前，還難以確定合成大麻是否為致死原因。儘管如此，據專家估測，未報告的實際死亡病例數要比上述數字高出很多倍。