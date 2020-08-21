四川樂山不明臭氣引發居民逃難 官方安撫指未超標

中國四川省樂山市才剛遭洪水肆虐，昨天早上位於五通橋區的化工廠區疑似發生氣體外泄事件，臭味引發居民恐慌紛紛逃離，一度造成交通堵塞。但當地官方事後宣稱檢測未超標，引發質疑。據新京報20日深夜發出評論，質疑樂山當局對於五通橋化工廠存在的種種隱患和風險，有沒有進行過深入徹底的排查和治理？並指事件“疑點一籮筐”，顯然需要查清，積極回應民眾關切，消釋外界質疑。

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據中央社今天報道，四川樂山不明臭氣引發居民逃難，但官方宣稱未超標。該報道綜合新京報、封面新聞等陸媒消息，昨天上午7時許，樂山五通橋的化工廠區上空白色煙霧瀰漫，且明顯聞得到刺鼻的酸臭味。該區是四川化工基地，近年來，當地居民曾多次投訴空氣異味問題。消息引述多名居民稱，昨天早上得知有白色氣體外泄的消息後，在當地引發恐慌，許多民眾急忙撤離。網絡影片顯示，五通橋往樂山市區方向的道路擠滿了人車，大家都戴着口罩，交通幾近癱瘓；有人說從沒見過這麼多車。

據報導，這已經是近日發生的第二起疑似不明氣體外泄事件。18日便有多名居民反映聞到刺激性的臭味。一名居民表示，當晚空氣中瀰漫的氣體味道為酸臭味，呼吸道有明顯痛感，眼球也有發澀、酸漲的情況。

但五通橋區官方昨天連發3個通報，宣稱經應急、環保等部門現場勘察，化工廠區企業均未發生爆炸，未發現氯化氫等氣體超標情況。透過環保部門排查和企業自查，也未發現外泄等異常現象，現正開展水、氣取樣檢測，進一步開展深入排查，請市民不要恐慌。

但化工廠區今天早上明顯冒出大量白色煙霧，官方通報未超標反而引發輿論質問：“若沒有泄漏，煙霧是怎麼來的？”在微博新聞討論串，許多大陸網友質疑當地官方袒護，想要淡化外泄事件。據消息稱，五通橋區工業發展歷史悠久，是四川重要的化工基地，2013年就有媒體人披露當地化工企業雲集，污染嚴重，民眾苦不堪言，當地一些化工廠多次發生外泄事故。

該報道指中新網也曾報道，2013年，五通橋區永祥多晶矽公司在生產中發生“氫化工序”回收裝置換熱器泄漏並自燃事件，並且產生有毒煙霧擴散。