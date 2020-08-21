基里巴斯:台灣大使也走過人肉地毯

台灣前駐基里巴斯大使何登煌指在2011年，他受邀前往基里巴斯外島BEKIN，當地男性成人也趴在地排成一排讓他踩在上面走過，他們視為最崇高的禮遇。台灣前駐基里巴斯大使何登煌是在20日接受自由亞洲電台專訪時，作如上表示。但何登煌提到，那時趴卧在地的都是大人、男性，如果是小孩他不會踩。受到“人肉地毯”的禮遇，據何登煌說，台灣外交部始終不知道這件事，台灣前後任大使都沒有受到這個禮遇。“沒有跟外交部彙報。我不要宣揚自己，這個事情外交部不知道 。”

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據自由亞洲報道，“人體地毯”？ 台灣前駐基里巴斯大使說： 我也走過。網上盛傳中國駐基里巴斯大使唐松根在當地接受走過“人體地毯”歡迎儀式的照片，引發各界批評。不過，據自由亞洲電台專訪馬英九主政時期，台灣派駐基里巴斯大使何登煌時他表示，自己在基里巴斯也曾經歷過這個儀式，是當地人對客人的最高禮遇。

去年9月20日，基里巴斯和中華民國斷交，結束16年邦誼，並與中華人民共和國復交。中國駐基里巴斯大使唐松根今年5月履新。網上流傳一張照片，顯示他在基國馬拉凱環礁（Marakei），踩在一排趴在地上的當地人的身上，當地人扶着他走過所謂“人體地毯”。這張照片招致網民的批評。

該報道說，其實，唐松根並不是第一個在基里巴斯受到這種特殊儀式歡迎的外國客人。2009年5月至2012年1月，馬英九主政時期，擔任中華民國駐基里巴斯大使的何登煌，他表示，自己派駐基里巴斯約1年後，2011年6月受邀訪問基國規模約第四大的外島BEKIN，也接受過這種被當地人稱為最高的禮遇。據何登煌說：“我本人也被安排過這非常特別的禮遇。一個部長跟我講，基里巴斯這種禮遇只有對特殊的人，我是第二個，第一個是英國女皇，她那時去訪問。”

何登煌提到，基里巴斯曾是英聯邦成員國，英國女皇當時等於是他們國家元首。

何登煌說：“我看報導說中國大陸新大使也有這種待遇，（被人批評）這不人道。我當初也不肯，他們說你一定要，不然當地人會非常失望。這是相當於元首禮遇，是表示他們對某人的非常歡迎和推崇的方式。”何登煌提到，那時趴卧在地的都是大人、男性，如果是小孩他不會踩。“一排下來每一個卧倒，你要踩在他肩膀和背部，大約有上百個人，從下飛機一直走到會場，都是大人、男性，都躺着，當時我說不能這樣走，太沒有人性。他說不能，你不這樣，他們會很難過。兩邊都有人幫忙扶着慢慢走過去，很長，一、兩百公尺。”

當地人如何看待這個儀式？何登煌說：“他們會感到非常受到重視、榮耀。一個大使、元首能夠踩在他們背上，是對他們最崇敬的人物的特殊的禮遇，聯合國秘書長去訪問也沒有這種禮遇。”

據何登煌提到，當時在基里巴斯有歐洲、新西蘭、澳大利亞等國大使，古巴還設有醫療團在當地，他們的大使都沒有受到這種禮遇。“我相信中國可能有給他們特別的什麼東西，不然他們不會這麼做。”

該報道稱，為何基里巴斯人用這個儀式來歡迎他？何登煌說，基里巴斯人口13萬左右，有30多個島，他可說“有求必到”，只要當地人邀他到任何一個島，不論坐船、坐飛機，他都會盡量陪他們去。很多地方沒有房子，也跟他們一起露天而睡，就這樣培養感情，從來沒有花什麼大錢，就一些小錢捐助學校買課桌椅，從頭到晚日夜陪他們。何登煌說：“他們知道沒有一個大使像我這麼親民，陪他們跳舞、陪他們喝酒、陪他們一起工作、教他們養雞、養豬、煮中國菜，打成一片。再窮的地方我都會去。他們還有一個學校用我的名字（命名）。我估計中國去一定把它改掉。我說，不要，要用台灣、中華民國作為學校的名字，他們說不、一定要用你的。”

自由亞洲說，何登煌話鋒一轉提到，他當時就知道中國大陸要拿台灣六個南太平洋島國。第一個會是所羅門，第二個會是基里巴斯，因為索羅門擁有豐富的礦藏林業。而基里巴斯具有非常重要的戰略地位，能監控美國飛彈試射、人造衛星發射。

2018年2月台灣原住民族委員會主委、阿美族人夷將‧拔路兒Icyang‧Parod，以總統特使身分率團訪問瑙魯和基里巴斯，隨行的有民進黨籍立委、阿美族人Kolas Yotaka，和國民黨籍立委、賽德克族孔文吉。三位都是原住民族，出訪被台灣原住民族視為“兄弟姐妹”的南太平洋友邦。據自由亞洲電台說20日採訪三人都表示，不曾聽過有“人肉地毯”這種儀式。

回憶出訪基里巴斯，夷將拔路兒說：“還是有他們高階官員接待，我還因為是總統特使，代表總統晉見他們當時馬茂總統，我們有進他們總統府去看，但是他們也沒有用這樣的方式來接待。最多就是用歌舞，南島民族國家跟我們是同一個語系，都是用南島語族的歌舞迎接。”

對於中國大使接受“人肉地毯”的歡迎式，夷將還說：“實際為什麼要這樣接待，我不便表示意見，即使他們主動這樣接待，中國官員你作為泱泱大國大使，你應該在第一時間就要婉拒。”

孔文吉也說：“怎麼可能這樣歡迎？我們一切都是官方的接待，兩年前我們特使團沒有這樣。我還第一次聽到什麼人肉地毯，我們絕對沒有，也不準許這樣做，非人道、不可理喻。”

當時以立法院南島國會議員聯誼會會長隨團出訪基里巴斯的Kolas Yotaka表示，她不了解當地有這樣的儀式，不過，如果當地真有這樣的儀式，要尊重當地的文化。再者，這是兩國之間的活動，外界也無從置喙。此外，外交官要尊重、了解當地文化，即便要共同進行對方的儀式，也要得宜，這是基本的對太平洋島國的尊重。

據自由亞洲說，台灣外交部發言人歐江安20日在例行記者會回應中國大使踩踏基里巴斯“人肉地毯”的新聞時表示：“相關照片和影片大家都看到了，我想我們的震驚程度跟大家都是一樣的。這個不是我們認識的基里巴斯，我們也不認識基里巴斯有這樣的歡迎作法。在台灣我們也不會這樣對待我們的友邦跟人民。至於中國如何對待他們的新友邦和人民，全世界自有公評。”

中國大陸外交部發言人趙立堅20日引述馬拉凱島議員、基里巴斯農業部長等政要表示，上述場景是馬拉凱島最隆重的傳統歡迎儀式，用最謙遜的姿態歡迎貴賓到訪，是該島祖先留下的待客之道。以這種儀式歡迎唐大使，是島上老人協會、市政廳和教會共同作出的決定。中方一貫堅持大小國家一律平等，在同太平洋島國交往中充分尊重當地文化和習俗，講求“客隨主便”。趙立堅炮轟網路上的留言是蓄意挑撥中國和基里巴斯的關係，“是從台灣拿了錢，居心叵測”，任何惡意抹黑中國對台灣的政策，或破壞與台灣的關係的圖謀都不會得逞。

據台灣上報今天報道，台灣外交部回應何登煌曝料表示，對於何登煌踩過人肉地毯，並沒有任何紀錄，也不知道有任何大使接受過此種儀式。外交部稍晚發新聞稿表示，“針對各國文化習俗，我國向來表示尊重。也因為我們重視友邦與當地人民的感受，不論是否符合當地民俗，外交部認為外交人員有類此行為並不妥適，不鼓勵其作法。”台灣外交部並致電何登煌表達外交部立場。