德媒:班農涉募款詐騙遭起訴 郭文貴發文切割

據德國之聲報道，前白宮顧問班農和其他三人被控在“我們築牆”眾籌案欺詐捐款人。班農在中國富商郭文貴上的遊艇被捕，郭文貴也立刻發表聲明回應。

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據該報道，雖然郭文貴不斷強調與班農(Steve Bannon)兩人合作無關乎這次的起訴指控，但是在7月美國聯邦調查局已介入調查兩人合作媒體公司的金流。

該報道引述美國《華爾街日報》消息稱， 美國聯邦調查局（FBI）正在對流亡美國的中國富商郭文貴展開調查，調查的內容涉及郭文貴美國媒體活動的資金來源以及他與白宮前戰略顧問班農的合作。班農是美國總統特朗普2016年大選戰略顧問。特朗普勝選後，班農進入白宮繼續擔任首席戰略顧問。 他在周四 (8月20日)被指控在美墨邊境築牆募款活動中欺騙捐助者，不過他在庭上並不認罪。

據一位執法部門的消息人士透露，班農是在康涅狄格州被檢察官辦公室和美國郵政檢查局的特工逮捕的，當時他乘坐的是一艘45米長的遊艇。這艘名為 “梅夫人號 ”遊艇的主人是中國在逃億萬富翁郭文貴。班農與他有過合作關係。

該報道說，郭文貴隨後發表聲明表示，兩人的確在為中國爭取自由與民主上是“強大的盟友”，但強調與班農遭起訴一事沒有相干，暫不評論。他說班農因為此項“無關”的調查無法再擔任旗下GTV 媒體的董事會成員。

據德國之聲說，郭文貴的聲明最後還提到，美國政府與中共政權不同，有無罪推定、公平審判與公正的法官。