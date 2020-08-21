標馬尼拉是中國省份 菲律賓市長氣炸要驅逐2華商

菲律賓首都馬尼拉的市長莫雷諾（Isko Moreno），要求驅逐兩名中國公民出境，理由他們公司出售的美容產品，標示馬尼拉為中國的省份，違反相關法規，並勒令相關商店停業。

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據香港經濟日報今天報道稱，產品標示馬尼拉為中國省份，市長要求驅逐兩華商出境。事源菲律賓近日瘋傳一張照片，顯示一款在當地出售的護髮霜，將生產地址標示為“中國馬尼拉省”，引發關注。

該消息說，有眾議員要求貿工部禁售這款護髮霜。

菲律賓有關當局在接到投訴後，勒令有關公司在岷倫洛區（Binondo）4間商店停業。馬尼拉市許可證局局長法昆多（Levy Facundo）表示，問題產品屬於虛假陳述，強調“岷倫洛區不在中國”，而是在馬尼拉。

該報道稱，莫雷諾亦表示，錯誤的標籤是不可接受，強調自己是馬尼拉巿長，並非中國的省長，並要求移民局驅逐兩名違反規定的中國公民出境。