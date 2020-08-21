美國傳開發含反防火牆程式新型網站 中國防火牆仍堅如磐石

美國開始重視如何利用網絡資訊來改變大陸網絡審查制度，新的技術可以讓網站主動協助使用者翻牆獲取網絡資訊。但據網絡安全專家稱，這些方法雖然能幫助繞過網絡防火牆，但仍無法使防火牆倒塌。

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據中國時報今天報道說，美國開發新型網站內建反防火牆程式，協助中國大陸網民翻牆。該報道稱，針對中國大陸的網絡審查政策，美國政府部門和民間近期加緊推動開發新的網絡反審查工具，讓身處大陸的網絡使用者可以藉由更新的“翻牆”工具訪問被封禁的外國網站，促進安全的線上自由訪問和資訊分享。網絡安全專家稱，這些方法雖然能幫助繞過網絡防火牆，但仍無法使防火牆倒塌。

該報道指引述《美國之音》消息，美國全球媒體總署首席執行官邁克爾．派克宣布，將正式恢復網網絡自由辦公室，並將規避網絡防火牆作為首要目標。該辦公室的使命是支援測試、部署和管理反審查技術，以繞過一些網絡封鎖、過濾和其他審查措施，讓世界各地的人能夠更安全地線上訪問和分享新聞內容和其他資訊。派克說，美國全球媒體總署將繼續探索、開發和資助最安全、最有效的網絡自由工具來擴大言論自由，允許人們規避審查和監視，鼓勵世界各地的記者、活動人士和公民為自由而戰。

美國民間的一些組織已經開發了一些成功的工具，幫助人們越過防火牆，比如《美國之音》正在使用的賽風和ACI。本月稍早，一個叫做GreatFire.org的組織專門針對大陸網絡管控，推出了一款叫做AppMaker的工具，幫助資源有限的非政府組織和個人構建自己的安卓應用程式，繞過網絡防火牆，自由流覽資訊。

該組織的聯合創始人查理．史密斯（Charlie Smith）告訴《美國之音》：“如果網站在大陸被封鎖，那麼唯一的希望是使用者以反審查工具來繞過防火牆。但AppMaker 現在允許這些組織將反審查技術直接構建到它們的安卓應用程式中，使大陸的互聯網防火牆失去作用，用戶將能夠直接訪問任何網站。”史密斯說，多年來，人們一直都是用VPN來規避互聯網防火牆。但是這些VPN不斷遭到封殺，就必須不斷開發新的VPN。他認為，通過AppMaker可以改變這一現狀，任何人都可以創建自己免費的反審查應用程式。

據該報道，不過也有網絡安全專家說，雖然越來越多的反審查工具不斷湧現，人們能做的依然只是不斷在防火牆上“打洞”，而不能將它徹底推倒。約翰·賽比斯（John Sebes）是OSET研究所的首席技術官。他表示：“防火牆技術比過去更加先進，這些非常複雜的技術被用於阻止流量和監控，其中還涉及有形的基礎設施，通常是由政府組織運營，因此無法將它關閉。也正因如此，GreatFire.org的創始人史密斯說，鼓勵開發不同的反審查工具就顯得極其重要。即使一些方式失敗，還有另一些方式可以繼續起作用。