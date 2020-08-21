蘋果日報:傳中國快建成“Ｚ機器” 模擬核爆威力強美國22倍

中美關係劍拔弩張，兩國在軍備領域的角力亦備受關注。美媒指，中國將很快建成新型核爆模擬器“Ｚ機器”，比美國現有的“Ｚ機器”更大、更先進，甚至可以模擬聚變式的熱核爆炸，能量達到美國同類測試的22倍。

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據蘋果日報今天報道，美國《國家利益》（The National Interest）網站報道指，中國快將完成的Z機器，能夠無需動用核武器下，即可進行核武器的研究工作，它可以在實驗室的安全控制環境下，複製核彈爆炸時的狀態。有指，中國的Z機器能在瞬間產生約6,000萬焦耳的能量，大約是美國桑迪亞國家實驗室（Sandia National Laboratories）能夠產生的270萬焦耳能量的22倍，能夠創造出更準確地反映真實核爆炸的條件。有中國核物理學家說：“利用這麼多的能量，我們可以將目標加熱到超過攝氏1億度。這會使桑迪亞實驗室的機器相形見拙。”

該報道稱，桑迪亞實驗室一名不俱姓名的發言人表示，儘管美國研究人員知道中國這個項目，但他們無法對此發表評論。

不過，美媒的報道同時指出，即使中國造出的Z機器比美國的更大，但不清楚北京將獲得多少優勢。美國擁有將近7,000枚核彈頭，足以摧毀中國和俄羅斯多次。而俄羅斯也有類似數量的核彈頭可以報復美國。中國的核武庫估計有300枚核彈頭，規模明顯較小，但已足夠對美國造成極嚴重的毀滅性破壞。

據該報道，根據中國“搜狐網”今日發布的一篇文章指出，Z機器正式的名稱為“Z脈衝功率設施”，是一種高頻電磁波發生器，可創造極端的高溫和壓力環境，用以進行某些方面的物理測試和材料試驗。該機器利用強大電流，通過由數百甚至數千條鎢絲組成的線軸時所釋放的強能量，變成具有強大磁場的等離子體，當中產生的壓力又會使鎢粒子被迫向內移動，並且互相碰撞，產生更高的溫度和強烈的X射線輻射。而這一過程，正好創造出更準確地反映真實核爆炸的場景條件。