香港將全民免費測新冠 反對派擔心北京採集DNA

8月21日星期五，香港特區政府宣布，從9月1日起，基於自願原則，向所有居民免費提供新冠病毒測試。

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特首林鄭月娥表示，這場新冠病毒檢測工作將持續兩周，而根據健康部門的預測，將有500萬人有意向接受病毒檢測。香港目前居民共約750萬人。

雖然政府鼓勵多測試，儘早識別社區患者，以便更好抗擊疫情，但法新社指出，很多香港人對來自中國的病毒檢測盒抱有懷疑，並引述反對派人士的觀點稱，“北京政府可能會通過大陸人員主導的這次測試，來收取香港人的DNA”。香港政府回應稱，這一猜想純屬謠言。

香港本次大規模檢測，將由三家中國內地公司的香港分公司來執行，其中包括華大基因。港區政府表示，“本次計畫只會檢測新冠病毒，所有檢測只會在香港進行，檢測的樣本不會送離香港，完成檢測用途之後，就會銷毀…所有個人資料和檢測樣本的資料會分開處理，樣本瓶不會標註任何個人資料，檢測機構只會知道樣本瓶的序列號，而不知道樣本本身屬於誰”。在網上預約檢測服務的時候，需要填寫的資料包括：姓名，身份證號碼，手機號碼，若檢測結果呈陰性，將得到電話短信通知；而如果結果呈陽性，將由衛生署通過電話告知，安排入院隔離治療。