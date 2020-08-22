中國宣布已對部分人群注射試驗期疫苗

8月22日星期六，路透社引述環球網消息，稱中國已經在7月22日啟動了試驗期疫苗的注射，目的是防止秋冬季病毒反撲，目前已經有赴海外工作的中企員工等群體接種。但法新社昨日報道指出，出於謹慎，巴布亞新幾內亞本周拒絕接種了疫苗的中國人入境。

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截至目前，全球尚沒有任何一款疫苗完成全部試驗階段，被證明擁有大範圍保護人類的作用。環球網8月22日報道稱，中國國家衛健委科技發展中心主任，中國國務院聯防聯控機制科研攻關組疫苗研發專班工作組組長鄭忠偉在一檔官方媒體節目當中宣布，“中國已經於7月22日正式啟動新冠疫苗的緊急使用”。環球網還引述中國疫苗管理法的條文，稱“出現特別重大的公共衛生事件，由國家衛健委提出緊急使用疫苗的申請，由國家藥監局組織專家論證並同意，由國家衛健委在一定範圍內，一定時間內緊急使用疫苗…目的是在醫務，防疫，邊檢人員，以及保障城市基本運行人員等特殊群體當中，率先建立起免疫屏障”。

環球網引述中國國藥集團中國生物董事長，中國“863”計畫疫苗項目首席科學家楊曉明的話稱，中國疫苗的三期接種工作從6月23日啟動，涉及北京，武漢，阿聯酋阿布紮比三地，到如今接種人數已經超過2萬人，“安全性非常好，有效性正在進一步觀察”。而8月20日和21日，中國國藥集團中國生物分別和秘魯，摩洛哥，以及阿根廷簽署了三期試驗合作協議並啟動。