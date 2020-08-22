中國拋售美債93億 分析猜金融戰狼警告?

美國財政部本周公布了月度國際資本流動報告顯示，今年6月份，中國拋售93億美元國債，成為拋售美債最多的國家。有分析認為，雖然中方拋售金額不多，但似乎在向美方發出某種警告。

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據自由亞洲報道，中國6月份減持美債93億，或美元 “戰狼”警告？

美國財政部本周二公布了月度國際資本流動報告。目前，中國美債持倉總金額維持在1萬億美元上方，仍是美債第二大海外持有國。

該報道引述北京大軍智庫經濟諮詢公司主任仲大軍認為，中國拋售美國債券93億美元是向美方發出某種暗示。他還說，最近幾年，中國政府不斷增持美國國債，已超過一萬億美元：“好像是1.05萬億元，這兩年減持了約兩千億美元，減持的速度不算太快。因為從兩國關係如此惡化的情況來看，如像俄羅斯的做法，俄國乾脆是把數千億美債全拋沒了，但是中國不想跟美國的關係搞僵。”

仲大軍說，目前美元存在貶值風險，世界各國都在拋售美元，投資者持有美元的比重持續下降，這對美國國債有負面影響。

據山東大學畢業的金融學者司令說，此次中國拋售美債的數額不算大，意在試探：“這似乎是一種試探性舉動，表明對美國正在發出警告，中國現在仍然是實際上美債第二大持有國。只不過它要用象徵性的拋售行為作為政治信號和作為外交政策信號的傳遞，它的政治意義大於經濟意義。”

不過，司令分析說，倘若美中關係進一步惡化，中國可能會將美債當成與美方談判的籌碼，隨時拋售美債。但是，美國也有很多反制措施。

自由亞洲說，中國國家外彙管理局本月上旬公布，中國7月末外彙儲備3.15萬億美元，前值3.11億美元。目前，中國外債餘額約兩萬億美元。另據官方公布，在扣除外債後, 目前的外彙淨額僅為9600多億美元。但是中國每年要購買外國產石油、天然氣、鐵礦石、零部件、農作物及食品，耗資數千億美元。