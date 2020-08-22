中國缺糧否 官方說法不一

中國社科院日前發布報告，指2025年中國可能出現1.3億噸左右的糧食缺口，引發外界議論。對此，該院有關學者昨天出面澄清，強調“糧食缺口”不等於“口糧”缺口。官方媒體近日還連續報道中國早稻豐收消息。

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據中央社今天報道稱，儘管中國官方稱連年豐收，但中共總書記習近平8月再提注意糧食安全、制止餐飲浪費，引發外界議論。

報道引據中新社消息，中國社會科學院農村發展研究所副所長杜志雄21日出面指出，中國糧食缺口主要是國內大豆產能有限造成的。中國的大豆年需求量約1.1億噸，其中90%需要進口，2019年大豆進口量接近全年糧食進口總量的70%。杜志雄說，進口大豆主要用於榨油和提供豆粕飼料，大豆缺口對口糧（每日入口糧食）安全的衝擊“基本可以忽略”。報告還預測到2025年，中國三大主糧小麥、稻穀和玉米的缺口約為2500萬噸。

據杜志雄則稱，相較於這三大主糧2025年預估產量6.26億噸，2500萬頓的缺口很小，自給率仍高於95%的安全線。他表示，三大主糧中，小麥和稻穀統稱口糧，兩者從2015年到2019年的自給率都在100%以上，中國“口糧保持了絕對安全”；且2019年中國人均糧食產量達474公斤，超過人均400公斤的國際糧食安全標準，“糧食安全底線無憂”。杜志雄並表示，中國每年在餐飲上浪費的糧食高達400億公斤至500億公斤，相當於目前糧食生產量的6.0%至7.5%。

但杜志雄也說，儘管中國糧食安全總體有保障，但中國人口眾多，耕地和水資源短缺，面對後期糧食消費需求剛性成長，以及各種突發性公共事件和自然災害，國家糧食安全這根弦必須緊繃不放鬆。

據該報道，中國社科院農村發展研究所17日發布的“中國農村發展報告2020”預測，到了“十四五”規畫末期（約2025年），中國可能出現1.3億噸左右的糧食缺口。由於正值中共總書記習近平下令制止餐飲浪費之際，這份報告引發外界對中國糧食安全的關注，甚至有境外媒體將“糧食缺口”解讀為“糧荒”。

據中央社，除了中新社刊出的這篇專家澄清報導，新華社21日也在官網上刊登來自中國互聯網聯合闢謠平台的文章“‘制止餐飲浪費’是因糧食危機來臨？關於糧食安全，這些謠言別輕信！”。據這篇文章說，中國主產區小麥今年累計收購4285.7萬噸，較去年減少938.3萬噸，但小麥的總產量是增加的，收購量減少的原因是小麥價格看漲、農戶更多透過市場機制銷售而減少對政府依賴。文章強調，治理餐飲浪費行為是“正常公共議題”，不應該解讀為中國處於糧食危機。糧食既然連年豐收，為何今年習近平又要再提“制止餐飲浪費”？這篇文章僅表示，中國人均耕地面積不多，土地品質總體不高，水土資源空間匹配性差，節約糧食、制止餐飲浪費仍然意義重大。