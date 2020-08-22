日本將全面解禁外國人再入境

為了推進防止新型冠狀病毒感染的邊境防疫政策，目前日本政府禁止146個國家和地區的人員人境，對於永住者和持有留學生簽證等長期在留資格的外國人，一旦出境後，如果沒有親屬的喪葬和生孩子等特殊情況，不能再入境日本，據多方消息透露，日本政府現在基本決定從9月1日期全面解禁持有日本在留資格的外國人的再入境。

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由於在日外國留學生和日本所需要的勞動力技能實習生、在日本企業工作的外國人希望回到日本的呼聲很高，日本高等教育設施和企業等也希望所屬外國人能夠再來日本，日本政府研究緩和限制外國人再入境的政策。從9月開始，以進行核酸檢查等為條件，對於擁有在留資格的外國人的再入境將全面解禁。

為抑止新型冠狀病毒傳播，日本政府曾在4月1日決定，日本拒絕入境的國家和地區增加51個，其中包括美國、中國和韓國等。對於這51個國家來說，禁止入境措施以4月3日0時為分水嶺，不過從8月5日開始，在4月3日以前從日本出境的、持有在日本有效在留資格的外國人，也可以進入日本了，而從9月1日開始，現在在國外的持有日本在留資格的外國人，只有符合一定的條件，都可以再入境。

但是也必須和日本人一樣，要接受核酸檢測並在旅店內隔離14天。

在8月份之內，日本將允許拿日本國費獎學金的留學生首先再入境。

日本政府還在7月已經決定，將緩和與16個國家和地區之間商貿人員往來的限制，這16個國家和地區為越南、泰國、澳大利亞和新西蘭、中國大陸、韓國、台灣、柬埔寨、新加坡、香港、澳門、文萊、馬來西亞、緬甸、蒙古和老撾，與越南等國之間的商貿人員的重新往來已經開始。