李克強重慶探災 中國三大官媒不報道

中共北戴河會議結束後，有香港評論認為習李內鬥傳聞再起。而中國國務院總理李克強20日赴水患重災區重慶市勘災，人民日報、中央電視台、新華社等三大官媒迄今隻字未提，中央社指頗不尋常。

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據中央社今天報道，李克強赴重慶勘災，中國三大官媒隻字未提。中國國務院總理李克強20日前往長江水患重災區重慶勘災。官方照片顯示，李克強身着簡便襯衫、西裝褲，腳穿雨鞋，走進滿是泥濘的受災村落。中共總書記習近平18日赴安徽勘災，陸媒均循例大幅報導置頂，但李克強20日赴重慶勘災，僅有部分陸媒轉發國務院轄下的“中國政府網”報導。

中央社說，翻查人民日報、中央電視台、新華社等中國三大官媒的“國家領導人報導”欄目，迄今對李克強勘災一事隻字未提，頗不尋常。

據“中國政府網”發布影片、照片顯示，李克強穿着雨鞋踩在泥濘中探詢災情，關切災民收成與生活，展現十足親民形象，獲得大陸網友一致好評，稱他是“人民的好總理”。相形之下，習近平則是穿着皮鞋走訪安徽已恢復耕作的田地、重整後的社區街道，事後還被眼尖網友發現他前往民宅慰問一名抱着孩子的女性災民，疑是當地公安局副大隊長裝扮。

該報道稱，香港明報“中國評論”專欄，19日發出題為“黨內誰在反習？”的評論稱，北戴河會議結束後，隱身17天的習近平首度露面，不在北京，而是到安徽視察，“未知習近平此行是‘深入虎穴’呢，抑或闢謠？”評論稱，安徽是中共前領導人胡錦濤的祖籍地，也是李克強和現任全國政協主席汪洋的故鄉。在今年北戴河休假期間，外界就傳出黨內有勢力“倒習”，其中李克強就被點名為代表人物之一。

中央社引述本台稍早分析文章認為，習李二人近期公開言論雖常有不一致，但未有公開言論指李克強“倒習”，明報“中國評論”引述的“外界”不知所指是誰。文章並引述香港中文大學中國研究中心客座教授林和立形容，明報相關專欄文章只是煽情，因為李克強自知無力“反習”，“倒習”代表人物之說不可信

中央社說，香港時事評論員劉銳紹則對法廣分析，習近平已經開始重用現任國務院副總理胡春華，顯然是為李克強在2023年下台作準備。李克強近期已採取自保行動，利用“中國政府網”突出自己有所作為，既保現在，也要保日後不被秋後算帳。