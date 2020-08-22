楊潔篪鄰國行 習近平年內訪韓或無定

韓國青瓦台國家安保室室長徐薰22日在釜山會晤到訪的中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，會晤持續4個小時左右，雙方在會上就韓半島局勢交換意見。消息沒有提及楊潔篪是否前往首爾會見韓國總統文在寅，在會談前，對於中國國家主席習近平年內是否可能訪韓的提問，楊潔篪沒有做出回答。此前多家消息聚焦楊潔篪為習近平訪問議題前瞻鋪墊。楊潔篪抵達韓國前對新加坡進行了訪問。

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據韓聯社今天報道，韓國國安首長徐薰會晤中共中央政治局委員楊潔篪。楊潔篪是疫情發生以來首位訪韓的中國高官，他此次應徐薰之邀到訪。當天會晤在釜山威斯丁朝鮮酒店進行，從上午9時29分起至下午1時34分結束。之後雙方共進午餐。雙方在此次會晤中或就韓中聯防聯控、加強高層交流、韓中日領導人會議舉辦事宜、韓半島及國際局勢等各自關切交換意見。

在會談結束後，徐薰對媒體表示，雙方就各方面的主題充分廣泛地進行了交流，這是一場非常有益的對話。楊潔篪也表示今天展開了非常充分良好的對話。在會談前，對於中國國家主席習近平年內是否可能訪韓的提問，楊潔篪沒有做出回答。

稍早，韓聯社指韓國青瓦台國家安保室室長徐薰將於22日在釜山會晤到訪的中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪並共進午餐，就半島局勢等事宜進行討論。

據悉，徐薰和楊潔篪還將在會上就韓中聯防聯控、加強高層交流、韓半島及國際局勢等各自關切交換意見。雙方還有望討論中國國家主席習近平訪韓事宜，引發關注。

韓中兩國原計畫上半年促成習近平訪韓，但因新冠疫情推遲至今。據青瓦台核心官員透露，習近平訪韓也是這次會談的主要議題之一，兩國其間始終就爭取在疫情趨穩、條件成熟的適當時機促成此訪保持協商。

消息稱，8月21日，在釜山金海國際機場，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪抵韓，開啟為期兩天的訪韓之旅。楊潔篪應青瓦台國家安保室室長徐薰之邀訪韓，此行是他繼2018年7月之後時隔兩年多再次到訪。