民調：民主派支持者更反對議員延任 鍾庭耀：未有主流意見 日後結果或有變

泛民主派議員應否留任因推遲選舉而留任立法會一年的爭議持續，社會意見紛紜，香港民意研究所一項民調顯示，隨機抽樣電話民調的受訪者中，反對議員留任的有41%，支持留任的有37%，回答「一半半」的更高達16%；若以政治立場畫分，有63%的民主派支持者反對議員留任，支持的只有20%。結果顯示，民主派人士較整體市民更反對議員留任。

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不過，進行民調的香港民研主席兼行政總裁鍾庭耀昨(21日)午公布結果時指出，上述結果有些微受抗爭派人士動員影響，因為民研發現，抗爭派近日不斷在網上呼籲支持者參加民調，結果有七千多人新增為「意見群組」成員，而有關人士是傾向不希望民主派留任。他形容，受動員者的情緒人數很大，理性思考不足。再加上隨機描樣的電話調查結果顯示，未有過半受訪者反對議員留任，相對多人在中間未有決定，無主流意見，他認為，受訪者在了解去留的後果後，民調結果或有不同。

香港民研在本星期頭四日以網上問卷調查及電話隨機抽樣形式進行調查，發現網上意見群組調查有6.3萬人次響應，但當中大部分是重複填寫、不合資格和未有完成問卷的樣本，扣除後餘下2.69萬個成功響應，而電話訪問則有一千人。

意見群組調查經加權調整後發現，整體受訪者中，有47%反對議員留任，35%支持，兩者均不過半。若按政治取向畫分，自稱「民主派」支持者中，63%受訪者表示反對延任，支持留任的只有20%，表示「一半半」的有13%。至於「非民主派」支持者中，亦有31%人反對議員留任，50%支持，而表示「一半半」的有17%。

已表明會在下月以民調定去留的民主黨，其主席胡志偉表示，現時仍未決定用什麼「門坎」、達到哪個民調比率定去留，稍後會與民研專家及民主派商討，在民調展開前訂明去留準則，以免民主黨派為事件分裂，墮入爭拗不止的漩渦。

傾向留守議會的公民黨黨魁楊岳橋表示，民調顯示，整體受訪者對議員去留沒有絕大多數的傾向，尤其有16%受訪者對去留表示「一半半」，即有一定數量的市民未有決定，該黨會多花時間解說。

傾向抵制的議會陣線朱凱廸則認為，民調顯示民主派支持者明顯傾向「抵制」，至於下月的民調，他認為只應看民主派支持者的意見，以獲取支持者的授權。