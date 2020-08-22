港高官指和平遊行令港府暫緩送中條例 網民轟港府欲篡改歷史

勞工及福利局局長羅致光在訪問中表示，港府暫緩修訂逃犯條例(俗稱送中條例)的工作，是因為去年6月9日的百萬人上街遊行，與6月12日的立法會衝擊無關，更打趣港人以為暴力令政府退讓是一種迷信；自言與特首林鄭月娥是工作上的朋友的他又說，認識林鄭月娥多年，而人都是會變的，發覺權力對他們的負面影響很大。

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不過，羅智光的暫緩修例與衝擊立法會無關論一出，在網上便引起諸多質疑和責難，指他視市民為白癡或失憶，更有人質疑港府欲篡改歷史。

翻查資料，數以十萬甚至約百萬人去年6月9日遊行，反對送中條例，過程大致和平；但港府當晚宣布，修訂草案如期於三天後提交立法會恢復二讀辯論。事件激發大批示威者在草案提交當天(即6月12日)包圍立法會，引起警民衝突，警方施放多枚催淚彈，立法會無法舉行會議，而特首林鄭月娥深夜更發表電視講話，首次把衝擊形容為「公然、有組織地發動暴動」，並予以譴責。但三天後(即6月15日)，林鄭月娥宣布「暫緩」修例。不過，市民不接受這結果，翌日有約二百萬人上街遊行。

從事態發展看，港府的暫緩決定似受6月12日的衝擊行動影響，但勞福局長羅智光接受香港電台節目《鏗鏘說》訪問時披露，暫緩修例是受6月9日的事所影響，非關12日發生的事。他打趣地說，外界以為衝擊立法會、數以百萬人遊行改變政府的決定，這是「迷信」形成的社會現象，其實，很多時候，政府早已作出決定，只是公布之前剛巧發生了一些事，便被視為有因果關係。

這是港府問責官員首次公開表示，暫緩修例是受6月9日遊行影響，不過，羅智光沒有解釋，若6月9日的遊行影響政府暫緩修例，為何政府當晚仍表明三天後如期提交草案上立法會審議？為何要約一星期時間進行所謂的程序？而本台記者早前接觸的建制派議員曾表示，直至6月14日，亦不覺得政府有意退讓，所以15日宣布暫緩修例時，他們亦感意外。

相反，羅智光只是強調，有人以為反對政府很成功，甚至認為退讓是暴力的效果，「我描述這些是迷信」。

港台把訪談內容寫成新聞簡報後，在網上引起熱議，當中，反修例運動期間崛起的「連登」反應更為激烈，幾乎是一面倒地指責或揶揄羅智光的說法，指他以為市民失憶，又重貼港府6月9日晚的聲明反駁，指該聲明儼如向港人宣戰；另有人質疑羅智光欲藉言論表示港府聽取民意，從善如流，是公關手段；而更多人質疑：「港共又想改寫歷史」，甚至打趣政府新聞處當晚的聲明可能很快被刪，呼籲大家先行抄錄。

另外，由行政長官林鄭月娥延攬而由學者變身問責局長的羅致光，在訪問中談及二人關係時說，兩人認識數十年，而對方由署長一路擢升，至成為政務司和特首，當然是會有變化的，「權力對我們的負面影響很大，……當你的權力越大，你會忽略部分事情，包括自己的感覺，尤其是良好感覺，這往往是因為你在某個位置才有。(到了某個位置)，很多時候，其他人開始不再跟你拗(即爭辯)，你就反而應該驚」。

政界不少人指林鄭月娥精英心態嚴重，剛愎自用，不願聽取他人意見。

性好爭辯的羅智光，以讀書時智商160見稱，但他在訪問中承認，推出禁止堂食作為防控武漢肺炎疫情時，「無想過咁多人在戶外工作」，亦無人提及清潔工的問題，結果限制令推行首日遇上大雨。傳媒報道可見，不少市民捧着飯盒在街上或站或坐地進食，其中更有人跪在地上，吃放在壆上的飯盒；其後一場大雨，令這些勞動人民更形狼狽，輿論大噪下，港府急忙開放小區會堂，讓市民入內吃飯，但又同時警告一些開放地方予市民午膳的教會和酒店。

而事後在節目中被問及時，羅智光表示，「我不會用內疚去形容，只會覺得自己點解諗唔到(如此多人在戶外工作)。