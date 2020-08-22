澳報告指中國設600網站招科技人才 外交部否認

一個有美國資金的澳洲智庫的報告指出，中國已在海外成立六百個招聘站，為「千人計畫」等招攬計畫搜羅科研人才，目標以美國為主，但亦遍布五眼聯盟成員國和德法等國。報告更披露，招聘站招攬的人才涉及不當行為。不過，中國外交部指報告顛倒黑白、荒謬至極。

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美國《華爾街日報》引述澳洲政府轄下的澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）發布的報告指稱，這些為中國吸納海外科技人才的招聘站，自2006年設立，近年數目大增，這從近兩成招聘站是自2018年起成立可見。各國招聘站中以美國數量最多，佔四份之一。

報告指出，有關招聘站並非純為中國的中央政策服務，事實上，中國各地方政府進行的招攬計畫所招攬的人數，最少是國家級計畫的七倍。

運作方面，報告指，中國官員通常會將招聘站的營運外包給當地的同鄉、商業、專業和校友類組織，以及科技和教育公司等，能成功為招聘站招徠一名人才的當地組織，可獲2.9萬美元酬金。此外，招聘站更會與中國國家外國專家局和中央統戰部協作，組織外國科學家訪問中國，並為軍方的科學家招募活動提供支持。

報告又引述電動車生產商特斯拉（Tesla）華裔前工程師曹光植（Guangzhi Cao音譯）的個案為例指出當中可能涉及的不當合作方式。特斯拉去年指控曹光植盜竊自動駕駛汽車的機密技術，然後突然辭職加入中國的小鵬汽車公司，並將偷來的原始碼交予該公司。報告續稱，曹在美國的大學攻讀期間成立「溫州博士生協會」，其後與溫州統戰部合作，進行人才招聘，協會成員包括來自谷哥、蘋果等頂級科技公司的工程師。

中國外交部發言人趙立堅昨(21日)午批評該報告顛倒黑白、荒謬至極。他又說，發表報告的澳洲戰略政策研究所，長期接受來自美國政府和軍火商的經費支持，熱衷於炮製和炒作各種反華議題，是反華勢力的「急先鋒」。