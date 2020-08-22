習近平反餐飲浪費 商務部倡議設“專業點菜師”

中共總書記習近平近期下令制止餐飲浪費行為後，中國商務部積極配合，官網上公告 « 宴席節約服務規範草案 »並列出多項節約新規，包括提倡設立“專業點菜師“且“不宜設置最低消費”等。同時，中國官網闢謠稱，制止餐飲浪費是因糧食危機來臨的說法是“謠言別輕信“。

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據中國官媒11號報道，習近平指示，儘管中國糧食生產連年豐收，對糧食安全還是始終要有危機意識，他特別指出，中國的餐飲浪費現象“觸目驚心”。這番講話立即在掀起餐飲業制止浪費熱潮，中國各地出台的對策層出不窮：包括點菜量與就餐者人數N—1；飯前稱體重，根據體重點菜；號召檢舉浪費行為，鼓勵吃生菜；網絡直播大胃王節目也被叫停……商務部為配合習近平的號召，在其官網上公告 由中國商務部服貿司和中國烹飪協會起草的« 宴席節約服務規範草案 »並提出具體實施方法，開篇即點明“為貫徹落實中國國家主席習近平關於堅決制止餐飲浪費行為的指示精神”。

草案提到，餐飲服務單位應在宴席菜單備註單個菜品重量，對服務生進行點菜培訓，對每個宴席套餐提出食用人數的建議，並提倡設立“專業點菜師”。餐飲服務人員在推薦或介紹菜品時，應主動告知顧客菜品重量，明確提示適度點餐、反對浪費行為。餐飲服務單位在宴席主持詞、祝福語等設計過程中，可加入“節約消費”、“減少浪費”等內容，並主動向顧客宣講。宴席服務人員應時刻保持倡導節約的正確引導，在介紹或推薦菜品時，嚴禁誘導顧客超出正常範圍的點餐消費。

草案還提到，宴席結束後，餐飲服務單位可對“厲行節約的顧客”給予一定獎勵或優惠，比如“發放節約優惠券”等方式適當表揚。

除了中國商務部，中國全國人民代表大會常務委員會法制工作委員會13日也表示，將透過多種立法、決定等形式，對制止餐飲浪費行為作出具體明確規定。

中國社科院農村發展研究所17日發布的 « 中國農村發展報告2020»預測，到了 « 十四五 »規畫末期（約2025年），中國可能出現1.3億噸左右的糧食缺口。由於正值中共總書記習近平下令制止餐飲浪費之際，這份報告引發外界對中國糧食安全的關注，甚至有境外媒體將 “糧食缺口”解讀為 “糧荒”。但guan'mei新華社21日也在官網上刊登來自中國互聯網聯合闢謠平台的文章，指出，“制止餐飲浪費”是因糧食危機來臨？是“謠言”別輕信。