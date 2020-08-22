習近平抓經濟 提長三角一體化發展

繼5月提出推動中國經濟“內循環”後，中共總書記習近平近日在安徽指示要“紮實推進長三角一體化發展”，“加快形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局”。

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據中央社今天報道，習近平要求加快內循環，力推長三角一體化。習近平在今年5月的中國全國兩會期間，提倡推動經濟“國內大循環”。外界預期，“內循環”政策將在10月召開的中共第19屆五中全會敲定，納入2021年開始的5年經濟藍圖，也就是“第十四個五年規畫”（十四五），並由國務院副總理劉鶴領銜推動。

該報道引述新華社今天消息，習近平20日在安徽合肥主持召開“紮實推進長三角一體化發展”座談會時，再度提及“內循環”計畫。據新加坡表示，面對嚴峻複雜的形勢，要更好推動長三角一體化發展，必須深刻認識長三角區域在國家經濟社會發展中的地位和作用，率先形成新發展格局，勇當中國科技和產業創新的開路先鋒，加快打造改革開放新高地。

習近平稱，在當前全球市場萎縮的外部環境下，中國必須集中力量辦好自己的事，“發揮國內超大規模市場優勢，加快形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局”。習近平要求，長三角區域要發揮人才富集、科技水準高、製造業發達、產業鏈供應鏈相對完備和市場潛力大等諸多優勢，積極探索形成新發展格局的路徑。

習近平說，當前，新一輪科技革命和產業變革加速演變，更加凸顯了加快提高中國科技創新能力的緊迫性。上海和長三角區域不僅要提供優質產品，更要提供高水準科技供給，支撐全國高品質發展。習近平並稱，近來，經濟全球化遭遇倒流逆風，“越是這樣我們越是要高舉構建人類命運共同體旗幟，堅定不移維護和引領經濟全球化”。

據中央社說，所謂“長三角”，全稱為長江三角洲城市群，是指以上海為中心，囊括江蘇、安徽、浙江等3省在內的中國東部經濟發展較高區域。