中國長征二號成功發射高分九號05星

中國23日稍早在酒泉衛星發射中心用長征二號丁運載火箭，成功將高分九號05星送入預定軌道。據介紹，高分九號05星是一顆光學遙感衛星，地面像元分辨率最高可達亞米級。

廣告 繼續瀏覽後續

據聯合早報今天引述中國官方消息，中國高分九號05星發射成功。消息引據中國央視新聞客戶端報道，中國在此次任務中，還搭載發射了多功能試驗衛星、天拓五號衛星。

據官方介紹說，高分九號05星是一顆光學遙感衛星，地面像元分辨率最高可達亞米級，主要用於國土普查、城市規畫、土地確權、路網設計、農作物估產和防災減災等領域，可為“一帶一路”建設等提供信息保障。

據該報道，搭載發射的多功能試驗衛星由軍事科學院負責研製，將在軌對通信、導航、遙感等新技術進行試驗驗證；天拓五號衛星由國防科技大學負責研製，將在軌對船舶、航空器、浮標及物聯網等信息採集新技術進行試驗驗證。