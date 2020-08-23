二萬港人反修例一年內移民 學者憂國安法令情況更差 澳洲放寬港人簽證率先生效成拉力

香港的反修例運動由去年6月開始，而港府數據顯示，由當時至今年年中的一年內，香港有20900名居民移出，加上同期由中國大陸移入的人數大減五成，以致凈遷移人數大降至1200人。社會學者葉兆輝指出，香港正面對人口迅速老化及人才流出的雙重打擊，政治情況和經濟不景把年青人推出去，而港區國安法更令港人憂慮自由和法治不再，驅使更多人思考移民問題，港府必須正視。

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移民除了推力，還有拉力，多國已因應港區國安法宣布放寬港人的居留條件，當中，澳洲率先自上星期五(21日)起落實新安排。根據新安排，由7月9日起持有臨時畢業生簽證或臨時技術短缺簽證的港人，簽證會自動延長至5年；當這些人士期滿後通過品格、安全和健康檢查後，即可獲得永久居留權，受惠人數甩目前至少有13750人。澳洲代理移民部長塔奇昨(22日)在聲明中表示，知道香港最近發生的事件，意味很多人才希望留在或移居到好像澳洲一樣自由及民主的國家，新安排將吸引那些能為澳洲人創造就業及機會的人。

港府最新數據顯示，香港在2019年年中到今年年中，人口自然增長為600人；凈遷移人數（即流入人口減流出人口）。為1200人，其中，20900人為香港居民的凈移出，22100人是由中國大陸發出的單程證持有人移入香港的人數，有關大陸新移民人數因為武漢肺炎較之前一年同期大減五成。

香港大學社會工作及社會行政學系講座教授葉兆輝在港台節目《香港家書》中表示，1200人的凈遷移人數，較早年有過萬凈遷移人數大跌。此外，由於人口老化，相信未來死亡人數會遞增，很可能在下個年度便會超過出生數目，令香港像2000年的日本般進入人口減少的階段。他預期，香港正面對人口迅速老化和人才流出的雙重打擊，將不利香港。

他指出，在去年的社會運動中，警方與年輕人都處於一個非常難堪和困難的處境，可惜港府沒有恰當、有效地處理整個狀況而造成的混亂和紛爭。眼下，港區國安法亦令港人憂慮香港賴以成功的法治基石、司法獨立以及言論自由會消。

他總結道，香港的政治情況、社會分裂、經濟不景等因素「會將年輕人推出去」；再加上一些國家最近放寬港人移民的條件，亦會對年輕人產生很大拉力。他相信，來年的移民人數會持續上升，呼籲港府需為年輕人提供留港的動力，並小心處理國安法在港落實，釋除市民的顧慮。他強調，保留專才與吸納人才是香港重要的生存之道。