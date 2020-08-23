安倍成為日本戰後連任時間最長的首相

到8月23日，日本首相安倍晉三自第二屆內閣成立以來的連續在任天數達到2798日，與其外祖父岸信介的弟弟，外叔公佐藤榮作並列，到24日就超過了佐藤榮作排名第一。

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安倍在2012年12再次擔任日本首相以後，在經濟政策上推出“安倍經濟學”，使日本迎來一個相當長的經濟景氣時期，從2012年12月開始的經濟擴張期在2018年10月結束，持續時間為71個月，為戰後第二長。

在外交上安倍和美國總統特朗普建立了緊密的個人信賴關係，也大幅度改善了日中關係，並在2018年10月實現了時隔7年的日本現任首相訪華。但是在在朝鮮綁架日本人問題和與俄羅斯的有關歸還北方四島領土談判上未見具體進展。

2015年安倍政權改變了憲法解釋，使承認日本可以集體自衛權的安保關聯法案成立。

在國政選舉上，安倍率領自民黨和公明黨合作，連續5次取得國政選舉勝利，建立了“安倍一強”體質。

但是在圍繞學校法人“森友學園”，曝出財務省篡改公文事件，被指公物私用的“賞櫻會”在事件，與首相官邸關係親近的東京高等檢察廳前檢察長黑川弘務因打麻將賭博問題辭職。等，安倍受到了嚴厲追究。

最近由於治理新冠病毒蔓延不利，2020年二季度（4至6月）實際國內生產總值大幅下挫等支持大降，而有關其健康不佳的傳聞更是使安倍政權的根基鬆動。