抖音微信上大聲確定起訴特朗普政府 說明天遞狀子

一建築前有抖音標識的指示牌

中國科技巨頭字節跳動周日發布聲明，將於美國時間8月24日（北京時間8月25日）正式起訴特朗普政府。該公司微信公眾號上的聲明稱，“近一年來我們懷着真誠的態度，尋求跟美國政府溝通，針對他們提所出的顧慮提供解決方案，但美國政府罔顧事實，不遵循正當法律程序，甚至試圖強行介入商業公司談判。”據消息說，TikTok的法律挑戰無法讓字節跳動免於被迫分割出售TikTok。路透社消息未提美國訴訟法庭與抖音聘用律師細節。

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據路透社今天報道稱，字節跳動稱將於美國時間8月24日正式起訴特朗普政府。據字節跳動表示，為確保法治不被摒棄，確保公司和用戶獲得公正的對待，公司宣布正式通過訴訟維護權益。

報道稱，美國總統特朗普先前頒布行政令，禁止受美國司法管轄的任何人或企業與TikTok的母公司字節跳動進行任何交易。據稍早路透獨家報導援引消息人士指出，TikTok準備最快在下周一對此發起法律挑戰。特朗普8月14日簽署行政令，要求字節跳動在90天內剝離其視頻共享應用TikTok在美國的業務，字節跳動在與微軟及甲骨文等潛在收購方的協商上已有進展。字節跳動的美國投資人也有可能加入收購。

據消息人士指出，TikTok是針對特朗普於8月6日簽署的行政令發起法律挑戰，該行政令指示美國商務部長提出涉及字節跳動及其持有利益公司的交易清單，這些將會在45天後被禁止。

根據消息人士的說法，8月6日的行政令是建立在國際緊急經濟權力法(IEEPA)之上，TikTok計畫主張其合法訴訟程序遭到剝奪。該公司先前已經表示，正在研究各種法律選項，公司員工也準備自行提出訴訟。

據路透社說，TikTok的法律挑戰無法讓字節跳動免於被迫分割出售TikTok。這是因為這個法律挑戰與8月14日下令出售TikTok的行政令無關，TikTok並非司法審查的對象。不過這個舉動顯示，字節跳動將動用所有法律資源，試圖避免TikTok的交易協商變成被迫火速出售資產。