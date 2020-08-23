收緊：公務員試用期內因參與公眾活動被捕即解僱 特首否認未審先判 團體意見分歧

港區國安法推出後又一收緊措施，作為最大僱主的香港政府日前發出指引，訂明公務員在試用期間若參與非法公眾活動而被捕或被起訴，便須實時解僱。有關規定，與現時公務員條例更緊，且違反香港無罪推論的前提，但特首林鄭月娥支持新規定，甚至是有關員工的網上言論亦在觀察範圍內，否認存在「未審先判」。

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公務員團體對新規例意見分歧，在去年反對修訂逃犯條例風波期間成立的新公務員工會，其主席顏武周批評港府的「一刀切」做法有欠公平，有未審先判之嫌；公務員工會聯合會總幹事梁籌庭亦認為，參與非法活動即解僱是過於嚴苛，憂慮長遠影響市民加入政府的意欲。不過，政府人員協會等四個公務員團體發表聯合聲明，支持政府新做法，認為新規定符合港區國安法和公務員守則。

過去，若有公務員涉嫌違法而遭起訴並經法庭定罪，不一定解僱，而是經過部門聆訊後再作出處分，而在去年的反對修訂逃犯條例運動期間，有多名公務員參與，部分人更被捕，當中包括紀律部隊成員。但公務員事務局據報在上周向不同部門發出信件，稱公眾期望公務員必須守法，不能參與任何非法活動，亦不能支持或參與任何可能擾亂公眾秩序或影響政府運作的活動，當局對此須採取「零容忍」的態度。信函續稱，公眾亦難以接受有參與或懷疑參與非法行為的公務員重返崗位，不能接受任何人員在被捕及受調查期間擔任公職，因此建議各部門對被捕或檢控時，按《公務員事務規例》採取實時措施，將其立即解僱。至於被捕但未被起訴者，主管可按證據及法律意見解僱。

新規定只針對參與非法公眾活動，並未提及因其他罪行而被捕或檢控者。事實上，反修例期間，有警員被指執法過程中違法，但仍能按過往慣例處理。

特首林鄭月娥上周二(18日)解釋，公務員是公職人員，根據香港《國安法》第6條，所有公職人員必需擁護《基本法》及效忠特區，因此，政府對公務員要求非常高，須考慮其工作和各方面的表現，既包括專業知識及行為操守，亦包括其在網頁上的言論，若相關人士的言行令僱主對有關人士有負面看法，特區政府作為僱主，是有「大條道理不再聘用」，不存在「未審先判」。

公務員的試用期一般為三年，新規定只針對試用期者，林鄭月娥指出，現行機制很難去解僱正式的公務員，因此試用期的觀察非常重要。

新公務員工會主席顏武周向《香港01》表示，現時不少反修例案件的被告經審訊後無罪獲釋，若只因在現場出現並被捕便失去工作，並不公平。他又說，現時公務員只會因為涉及職權利益而犯案才會實時停職，但新措施一刀切地令試用期的公務員觸及非法公眾活動便解僱，質疑是否公平，認為應先待審判結果出來才處理。

不過，政府人員協會、香港公務員總工會、國家行政學院香港同學會，以及香港特區政府公務人員聯會21日發表聯合聲明，支持港府新規例。聲明認為，有關做法符合《基本法》、港區國安法及公務員守則，而公務員亦須堅守法治，並對在任行政長官及政府完全忠誠。若公務員試用期間的言行令政府對其產生負面看法而不再聘用，屬正常的僱傭關係。