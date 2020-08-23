汕尾武肺新疫情料源自香港 學者籲為免檢人員重新檢測

深圳一名超級市場員工返回汕尾陸豐後觸發5人感染武漢肺炎，廣東省病毒溯源後發現，該等病毒基因序列與香港流行毒株的病毒相似率達到99.99%，應屬同源。香港專家相信，廣東這一波疫情有可能由香港輸出，呼籲港府為現時因為便利中港和澳門經濟和交往而獲得免檢的33類人士安排病毒檢測。

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在這波由陸豐開始的疫情中，廣東省發現，截至昨(22日)晨8時，共有一宗確診和8宗無癥狀感染，其中，汕尾5宗，深圳3宗，打破該省連續107天沒有本地個案的紀錄。廣東省疾控中心主任鄧惠鴻在發布會上表示，由於確診者在深圳返回陸豐的公共交通工具上全程戴上口罩，大大減低了傳播風險，加上在萌芽時被發現，相信此次疫情總體可控，擴散蔓延或傳播到其他地市的可能性較低，有信心零星個案不會影響學校如期開學。

廣東省衛健委今(23日)早發布數字，昨日一天內確診的兩宗病例，均由境外輸入，沒有本地個案。該省累計有1727宗新冠病例，當中約兩成(331宗)屬輸入個案。

廣東省衛健委昨日舉行記者會，主任段宇飛指出，深圳盒馬鮮生超市女員工本月14日返回汕尾陸豐鄉下後確診感染新冠病毒，監察其密切接觸者後發現，她的8名同事或親屬成為無癥狀感染者。在追查病毒源頭過程中，對五個汕尾感染個案的鼻咽拭子樣本進行病毒全基因組三代序列測定和分析，發現這五例的病毒基因序列，屬於香港本地流行的「HK1」分支，與香港流行毒株同源率達到99.99%。

香港大學微生物學系講座教授袁國勇和港大感染及傳染病中心總監何柏良均表示，從流行病學分析，這次廣東疫情較大機會由香港輸出，因為香港疫情持續兩個月，中國內地則很長時間沒有本地個案。但何補充，現時無法得知病毒如何傳播給該超市女職員，呼籲當局為三十多類的豁免檢疫人士進行病毒檢測，否則會危害內地的疫情。

不過，香港衛生防護中心只表示，會協助廣東追查潛在的接觸者及安排測試。

陸豐疫情的病毒毒株與「HK1」分支同源，事實上，「HK1」群組屬輸入病例。根據袁國勇團隊早前發布的研究成果，香港第三波疫情的18宗輸入個案和32宗本地個案中，九成本地個案為「HK1」群組，屬於GR病毒株，患者病毒基因與菲律賓輸入個案最相似；另有3個本地家庭群組被稱為「HK2」群組，基因與哈薩克斯坦輸入個案最類似。