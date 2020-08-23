特朗普或稱與中國全脫鉤 不跟中國做生意

美國總統特朗普昨夜今晨接受美國電視採訪時，或稱美國沒有必要與中國做生意。特朗普並說，如果中國對美國不好，就與中國脫鉤。

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據華爾街日報引述路透社消息報道稱，特朗普說中美可以“脫鉤”，不跟中國做生意。

美國總統特朗普星期天接受福克斯新聞採訪時，提出了美國經濟與中國脫鉤的可能性。中國是美國商品的主要買家。據該報道，在一段視頻節選中，特朗普最初告訴記者史蒂夫·希爾頓，“我們沒有必要”與中國做生意，後來談到脫鉤時說：“如果他們（中國）對我們不好，我肯定會那樣做。”

該報道稱，在今年1月達成部分第一階段貿易協議之前，特朗普與中國展開了一場高風險的貿易戰。此後，特朗普關閉了第二階段談判的大門，稱他對北京處理疫情的方式感到不滿。今年6月，美國財政部長史蒂文·努欽(Steven Mnuchin)曾表示，如果不允許美國企業在中國市場中公平競爭，那麼美國和中國經濟將會脫鉤。

據該報道，特朗普繼續指責拜登：拜登對中國的緩和及支持，讓中國不僅偷走了美國的就業機會，而且超越了我們的國家，成為世界上最大的製造國。國際貨幣基金組織(IMF)預計，按購買力平價計算，到2024年中國經濟規模將比美國大56%。

據該報道稱，那麼，拜登將對此做些什麼呢?在概述他對中國的計畫時，拜登說:“對中國的回應方式是，當我們把世界其他國家聚集在一起時……這就是事情開始改變的時候。那就是中國的行為將要改變的時候。”

目前尚沒有其他消息來源報道此一信息。