美國稱中國欠償1.6萬億百年國債 醞釀催還

美國國會參眾兩院共和黨議員相繼推出議案，呼籲華盛頓向北京收回108年前由時任中華民國政府發行的近兩萬億美元債券的“百年老賬”。金融專家和活動人士表示，如果華盛頓奉行“一個中國”的政策，北京就是唯一的主權債務人。

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據自由亞洲報道稱，美國議員促北京當局償還1.6萬億百年國債。該報道引據國際媒體8月22日消息，來自田納西州的共和黨籍國會眾議員馬克·格林（Mark Green）日前提出了一項決議案，呼籲中國政府償還超過1.6萬億美元的債務，其中包括拖欠美國主權債務持有者的利息。此前，亞利桑那州國會參議員瑪莎·麥克薩利（Martha McSally）和田納西州國會參議員瑪莎·布萊克本（Marsha Blackburn）在上星期共同提出了一項類似的決議案。

該報道稱，這項沒有法律約束力的決議案，表達了一些國會議員的意願；只有行政當局能夠對此採取行動。

決議案中所提到的中國政府發行的債券，是由當時的中華民國政府，以黃金作為後盾於1912年發行的債券。但當時的國民政府在1949年因為與中共的內戰敗退到了台灣。公眾關心，要收回這筆“百年老賬”是否有法理依據，以及歷史中是否有類似先例。

據該報道，金融專家和活動人士均表示，主權債務的追溯期永遠不會失效。

觀察人士認為，北京長期以來一直堅持要美國奉行“一個中國”的政策，而按照國際法繼任國政府應對其前任政府的債務負責。